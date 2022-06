Italien will Gardasee abpumpen: Streit ums Wasser entbrennt – „Wir müssen vorbeugen“

Von: Martina Lippl

Lago di Garda: Der Gardasee steht für bei vielen Urlaubern für Dolce Vita. © Joana Kruse/imago

Italien leidet unter einer historischen Dürre. Jetzt ist um das Wasser im Gardasee ein Streit entbrannt. Die Fronten sind hart.

Garda – Der Gardasee soll abgepumpt werden – eine Nachricht, die für viele Urlauber eher kurios klingt. Lago di Garda – der größte See in Italien, mit seinem dunkelblauen Wasser steht wohl sinnbildlich für das Dolce Vita. Doch in Italien ist die Lage ernst. Seit rund vier Monaten hat es in einigen Regionen Italiens nicht mehr geregnet. Dazu gab es im Winter kaum Schnee. Das Schmelzwasser im Frühjahr fehlte. Der Fluss Po trocknet quasi aus. Es ist die schlimmste Dürre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs – der niedrigste Wasserstand seit 70 Jahren. Dabei stehen die heißen Sommermonate noch bevor.

Italien leidet unter historischer Dürre: Trinkwasser in Norditalien rationiert

In Italien ist das Trinkwasser knapp. In über 170 Gemeinden im Piemont und der Lombardei wird das Wasser bereits rationiert. Per Verfügung darf Wasser nur mehr für lebenswichtige Zwecke wie Trinken und die Lebensmittelzubereitung verwendet werden. Bauern riskieren durch den Mangel an Bewässerungswasser ihre ganze Ernte zu verlieren.

Wasserknappheit in Italien: Kampf um Wasser aus dem Gardasee beginnt

Am Fluss Po herrscht „Alarmstufe Rot“ (allerta rossa). Ist sein Schicksal nach 120 Tagen Dürre besiegelt? Das Wasser des Gardasees soll den Po in Italien retten. Diese Idee von der Behörde, die das Wasser des Einzuggebiets des Pos verwaltet – „Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po“ – stößt auf Widerstand. Die Bürgermeister der Gardasee-Gemeinden reagieren prompt.

Historische Dürre in Italien: Vom Fluss Po ist fast nur noch ein Rinnsal übrig. © Manuel Romano/imago

Gardasee-Gemeinden: „Wir geben unser Wasser nicht her“

„Wir geben unser Wasser nicht her“, so die Antwort der Gardasee-Gemeinden. Nach Ansicht der Gardasee-Gemeinden würde das Wasser aus dem Gardasee den Wassermangel in der Po-Ebene kaum lindern. Es wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein, ist in lokalen Medien zu lesen. Zudem brauche der Gardasee das Wasser selbst sowie für den Fluss Mincio mit seinen Kanälen.

Die Gardasee-Gemeinden üben harte Kritik an den Behörden. „Sie können unseren See nicht als Reservoir benutzen, das im Winter gefüllt und im Sommer im Interesse der stromabwärts gelegenen Verbraucher geleert wird.“, so der Generalsekretär der Gardasee-Gemeinden Pierlucio Ceresa in der römischen Tageszeitung La Repubblica. Um die Probleme des Flusses zu lösen, müsse im Winter Wasser gespart werde. Pierlucio Ceresa schlägt die Errichtung neuer Stauseen als auch an neue Wasser sparende Bewässerungsanlagen, wie eine Tropfbewässerung vor. „Wir müssen vorbeugen, nicht heilen.“

„Fragt nicht nach unserem Wasser“, erklärte auch die Präsidentin Ministerin für regionale Angelegenheiten Mariastella Gelmini im Quotidiano Nationale. Es wird deutlich, der akute Wassermangel verschärft den Kampf um Wasserreserven.

Mitten in der Urlaubssaison: Gardasee leidet unter Trockenheit

Auch der Gardasee leidet unter der Trockenheit. Sein Wasserspiegel liegt fast einen halben Meter tiefer als letztes Jahr. Im Vergleich zu anderen Seen ist die Lage am Lago di Garda jedoch eher gut.

Es wird nicht das Wasser des Gardasees sein, das das Schicksal des Pos retten wird, sagte Professor des Polytechnikums Mailand, Renzo Rosso der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Es sei seiner Auffassung nach ein Spiel mit dem Feuer, wie in der La Voce del Trentino zu lesen ist. Rosso scheint die Nutzung des Gardaseewassers zu gewagt und mit enorm viel Energie verbunden. Seiner Ansicht nach wäre es besser, Wasser der Alpenseen zu nutzen, in der Hoffnung, dass sie sich wieder auffüllen. (ml)