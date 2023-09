„Wie eklig“: Hotel in Italien sorgt für Eklat – Frau liegt in Dessertbuffet

Von: Momir Takac

Ein Hotel auf Sardinien will seinen Gästen ein besonderes Dessert bieten. Doch die Idee mit einer Frau mitten im Buffet sorgt eher für Wirbel.

Golfo Aranci – Ein Hotel auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien hat sich für seine Gäste eine geschmacklose Aktion einfallen lassen. Urlaubern des Hotels VOI Colonna Village wurde ein besonders delikates Dessert serviert: Eine Frau lag nur spärlich bekleidet auf dem Buffettisch. Der Fall sorgt im ganzen Land für Furore.

Ins Rollen brachte den Skandal Federico Mazzieri. Der Manager aus Mailand urlaubte mit seiner 14 Jahre alten Tochter und staunte nicht schlecht, als er Mitte August eines Abends vor dem Dessertbuffet stand. Zuvor hatte das Hotel an der Costa Smeralda seinen Gästen Kuchen, Gebäck und eine Schokoladenstatue in Aussicht angerichtet am Pool.

Hotel preist Gästen Frau als Schokoladenstatue an – Scharfe Kritik

Doch statt einer Statue befand sich auf dem weiß eingedeckten Tisch zwischen Süßigkeiten eine junge Hotelmitarbeiterin. Bekleidet lediglich mit einem Bikini und von oben bis unten mit Schokolade beschmiert, lag sie seitlich quer über dem Tisch. Mazzieri war fassungslos und äußerte seinen Unmut in dem sozialen Netzwerk LinkedIn, wo er auch ein Foto teilte. Einen Skandal leistete sich auch ein Hotel in Cuxhaven, das keine dicken Gäste beherbergen wollte.

In einem Hotel auf Sardinien liegt eine spärlich bekleidete Frau im Dessertbuffet. © Linkedin.com/Federico Mazzieri/Screenshot

„VOI Hotels stehen für ‚wahre, italienische Gastfreundschaft‘, aber was bedeutet das?“, fragte Mazzieri. Die Kette werbe auf ihren Seiten für alte Traditionen und moderne Nachhaltigkeit. „Was halten die Manager von dieser Darstellung des weiblichen Körpers?“ Als sich Mazzieri bei einem Hotelmitarbeiter beschwerte, sei ihm gesagt worden, dies sei die Schokoladenstatue.

Frau auf dem Desserttisch: Hotel-Eklat sorgt in ganz Italien für Schlagzeilen

„Über Nachhaltigkeit und Ethik zu sprechen ist ganz einfach, diese Unternehmenswerte im Alltag erlebbar zu machen, ist sicherlich viel schwieriger“, fuhr er fort. Seine Tochter habe nach dem Vorfall zu ihm gesagt: „Papa, wie eklig, das ist kein Land, in dem du dich selbst verwirklichen kannst.“

Der Eklat schlug in ganz Italien hohe Wellen. Die stellvertretende Vorsitzende der Fünf-Sterne-Partei, Alessandra Todde, zeigte sich bei Instagram entsetzt über den Vorfall in der heutigen Zeit. Laura Boldrini von der demokratischen Partei (PD) sprach von „einer primitiven Darstellung, die von einem völligen Mangel an Respekt vor Frauen zeugt“.

Frau liegt in Dessertbuffet: Hotel entschuldigt sich

Das Hotel antwortete Mazzieri bei LinkedIn und bat um Entschuldigung. „Wir bedauern den Vorfall zutiefst und möchten mit Nachdruck bekräftigen, dass wir niemals die Absicht hatten, andere Werte zu vertreten als die, die wir mit Entschlossenheit vertreten und die mit denen der Alpitour World-Gruppe (Hotelkette, Anm. d. R.), zu der wir gehören, identisch sind. Wir werden weiterhin unermüdlich daran arbeiten, dass sich solche Situationen in Zukunft nicht wiederholen“, schrieb es.

Auch Sardiniens Regionalpräsident Christian Solinas verurteilte den Vorfall auf Schärfste. Dieser stehe im Widerspruch zum Bild eines Landes, das seit jeher durch seine Gastfreundschaft und seinen Respekt gegenüber Besuchern hervorsteche, schreibt die Agentur Nova.