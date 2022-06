Traurige Gewissheit: Italienischer Suchtrupp findet vermissten Hubschrauber völlig ausgebrannt

Von: Anna Lorenz

Nach zweitägiger Suche fand ein italienisches Rettungsteam den vermissten Hubschrauber. Die Helfer konnten nur noch den Tod aller Passagiere feststellen.

Emilia-Romagna – Alle sieben Insassen des Hubschraubers, den italienische Rettungskräfte seit Donnerstag, 9. Juni, mit Hochdruck suchten, sind offenbar tot. Diese traurige Gewissheit brachte der Fund des Wracks am Samstag (11. Juni), das in der italienischen Region Emilia-Romagna nahe der Grenze zur Toskana abgestützt war.

Italien: Hubschrauber vermisst – Rettungsteam arbeitet mit Hochdruck

Der Hubschrauber, der am Donnerstag um 9.30 Uhr morgens vom Flughafen Capannori Tassignano in der mittelmeernahen, italienischen Provinz Lucca in Richtung Treviso, Venetien, abgehoben war, war im Laufe des Tages vom Radar verschwunden. Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, befanden sich an Bord der erfahrene Pilot Corrado Levorin (33), sowie die türkischen und libanesischen Staatsbürger Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy und Tarek El Tayak.

Wie die Zeitung weiter zusammenfasst, sei die zweitägige, großangelegte Suchaktion unter Hochdruck gelaufen. Sowohl die Luftwaffe, die Alpine Rescue, die Guardia di Finanza, die Carabinieri von Castelnuovo Monti, als auch Drohnen und Suchhunde waren beteiligt. Die türkische Botschaft in Rom und das Konsulat verfolgten die Rettungsbemühungen in engem Austausch mit den italienischen Behörden. Die Präfektin von Modena, Alessandra Camporota, empfing persönlich eine türkische Delegation unter Botschafter Omer Gucuk und die libanesische Botschafterin Mira Daher, die zur Unterstützung der Rettungsbemühungen angereist waren.

Italien: Rettungskommando findet vermissten Hubschrauber – Helikopter stützte wohl in Bach Lama

Mittlerweile konnte das Team den vermissten Helikopter ausfindig machen. Wie die Bergrettung Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) am Samstag um 12:27 Uhr via Twitter bekannt gab, sei „die Position des vermissten Hubschraubers auf dem Monte Cusna“ ausfindig gemacht worden. „Rettungskräfte verschiedener Organisationen sind vor Ort“, informierte der Rettungsdienst. „Dort haben wir alles verbrannt vorgefunden“, teilte jedoch ein Beteiligter der Luftwaffe – ebenfalls via Twitter – mit.

In dem schwer begehbaren, mittlerweile gesperrten Gelände des Cusna, dem Gipfel von Reggio Emilia, sei der Hubschrauber laut La Repubblica am Passo degli Scaloni, 1922 Meter über dem Meeresspiegel, zwei Kilometer von der Segheria-Hütte entfernt, in den Bachlauf Lama abgestürzt.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft von Lucca ermittelt wegen fahrlässiger Verursachung einer Katastrophe, die National Flight Safety Agency kündigte bereits an, ebenfalls Ermittler den Unfallort untersuchen lassen zu wollen.