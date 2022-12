Italienisches Dorf mit Burg und Palast steht für zwei Millionen Euro zum Verkauf

Von: Vinzent Fischer

In Italien steht eine ganz besondere Immobilie zum Verkauf. Das Castello di Serravalle ist nicht nur eine Burg, sondern auch ein ganzes Dorf.

Bologna – Eine kurioses Immobilienangebot aus Italien sorgt aktuell für Schlagzeilen. Denn dort, zwischen den Städten Modena und Bologna, liegt – tief verborgen im malerischen Hinterland der Emilia-Romagna – das Castello di Serravalle. Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte hat der Ortsteil der Gemeinde Valsamoggia schon erlebt. Jetzt steht die Burg mit dem angrenzenden, gleichnamigen Dorf und einem früheren Adelspalast für knapp 2 Millionen Euro zum Verkauf.

Italien: 2-Millionen-Euro-Immobilie wurde 1227 erbaut – Landhaus diente als Adelssitz

Die Ursprünge des Castello di Serravalle reichen dabei zurück bis in das alte Rom. Einst stand auf demselben Grundstück das römische Dorf Verabulum, das später von den Langobarden erobert und zerstört wurde. Auch Karl der Große soll auf seinen Weg zu Kaiserkrönung in Rom einst dort Rast gemacht haben. Wegen seiner strategisch günstigen Lage war das Castello di Serravalle immer wieder umkämpft. Das angrenzende Dorf gehörte dabei stets zum Einflussbereich. Jetzt steht das gesamte Grundstück zum Verkauf.

Es besteht neben der Burg aus einem mittelalterlichen Turm, der 1227 erbaut und 1523 umgebaut wurde. Daneben gibt es den Palazzo, ein zweistöckiges Landhaus aus dem 18. Jahrhundert, der aus einer antiken überdachten Loggia umgebaut wurde. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts diente er als Adelssitz der Familie Boccadiferro war. Nicht zuletzt gibt es hängende Gärten und einen großen Park, der das gesamte Dorf an der Stelle umschließt, an der sich einst der Graben und die Stadtmauer befanden. Sogar ein uralter Friedhof ist Teil des Grundstücks.

14.812 Quadratmeter für 2 Millionen Euro – italienisches Mittelalter-Dorf mit Burg und Palast zum Verkauf

Wer die Sorge hat, bei der historischen Bebauung handelt es sich um eine sanierungsbedürftige Bruchbude, liegt daneben. Küchen, Bäder, zahlreiche Schlafzimmer und selbst eine Heizung – alles, was das Herz begehrt, ist in dem Bau vorhanden. In der dazugehörigen Taverne können es sich die Gäste zudem gut gehen lassen. Aktuell wird die Anlage für private Veranstaltungen und Konferenzen genutzt. Satte 14.812 Quadratmeter umfasst das gesamte Grundstück laut der Ausschreibung.

Paolo Giacopini, der das Grundstück im Auftrag der anonymen Besitzer verkauft, ist mächtig stolz auf „sein“ Schmuckstück. „Es ist nicht nur sehr komfortabel, sondern hat auch ein enormes Potenzial, als ruhiger Rückzugsort zum Abschalten, oder als Investment, das man in ein Resort verwandeln kann“, so der Immobilienmakler gegenüber CNN. Er hebt zudem die malerische Landschaft mit ihren Hügeln und Weinbergen hervor, die das Castello di Serravalle umgeben.

Der Kaufpreis von 1.980.000 Euro kommt einem dabei schon fast günstig vor. Insbesondere bei einem Blick auf die Immobilienpreise in Großstädten. Und wer kann schon von sich behaupten, dass ihm ein italienisches Schloss gehört. (vfi)