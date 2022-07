Italien: In unmittelbarer Nähe zu Urlaubs-Hotspot herrschen Drogen und Brutalität

Von: Christina Denk

In den Wäldern um die Urlaubsregion am Lago Maggiore jagt die Polizei Drogen-Banden. 24 Verhaftungen in vier Monaten gab es 2022 bereits. Nun bitten die Carabinieri auch Touristen um Hilfe.

Luino - Der Lago Maggiore ist ein Urlaubsparadies und auch bei Deutschen beliebt. Doch in unmittelbarer Nähe sieht die Realität anders aus. Die Schweizer Tageszeitung Blick begleitete italienische Beamte in die Wälder um Luino. Statt Urlaub und Entspannung stehen dort Waffen, Drogen und Gewalt auf der Tagesordnung. Dabei ist das Gebiet beliebt bei Wanderern.

Italien: Drogengeschäfte und Gewalt in den Wäldern um den Lago Maggiore

In den Wäldern von Valcuvia und Valganna verkaufen Dealer kiloweise Kokain, Heroin und Haschisch. „Von hier steigen die Dealer zu ihren Verstecken hoch und bringen den Kunden den Stoff“, so Alessandro Volpini, der Chef der Carabinieri von Luino, gegenüber der Schweizer Zeitung. In den Wäldern finden Drogendeals und Gewalttaten statt. Einige Mitglieder würden gefoltert, damit sie ihren Bossen gehorchen, so der Polizist.

Dabei scheint die Gewalt, seit dem Beginn vor etwa fünf Jahren, zunehmend zu eskalieren. „In der ersten Operation Maghreb verhafteten wir etwa 20 Personen, stellten sieben Kilo Drogen sicher. 2019 bis 2020 fanden wir in den Wäldern zudem Dutzende Waffen. Gewehre, Pistolen, Macheten. Die Banden begannen, ihr Revier zu verteidigen“, so die Polizei aus Italien. Nach einer Ruhephase im Lockdown stieg die Gewalt 2022 deutlich an. Im Februar gab es einen Schusswechsel. Innerhalb von vier Monaten gab es 24 Verhaftungen — 23 Marokkaner und ein Italiener. Die Wälder seien fest in marokkanischer Hand, so die Carabinieri.

Der Wochenmarkt in Luino ist bei Touristen beliebt. Doch in den Wäldern um den Ort nimmt die Gewalt zu. (Archivbild) © Joachim Hahne/Imago

Italien: Die Gewalt eskaliert — Carabinieri bittet nach Schusswechsel Touristen um Hilfe

Um das Problem in der Urlaubsregion in den Griff zu bekommen, zeigt die Polizei Präsenz in den Wäldern. Der Boden wird mit Metalldetektoren nach Waffen abgesucht. Aber auch Touristen können helfen. Einheimische und touristische Wanderer sollen die Augen offen halten, Lager melden und verdächtige Fahrzeuge fotografieren, so Volpini gegenüber der Zeitung.

Insgesamt war während der Corona-Pandemie ein Rückgang an Straftaten in Europa zu sehen. Eurostat verzeichnete 2020 einen fünf prozentigen Rückgang nach zahlreichen Jahren mit steigenden Tendenzen. In Deutschland setzte sich der leichte Abwärtstrend auch 2021 fort. Ob sich das nach Aufheben der meisten Corona-Maßnahmen 2022 in Deutschland und europaweit wie am Lago Maggiore geändert hat, bleibt abzuwarten. Aktuell hat die Region um den Lago Maggiore, wie viele andere südeuropäische Gebiete, außerdem mit Waldbränden zu kämpfen — ein Überblick über die Lage im Süden. (chd)