Reisebus verunglückt in Italien: Ein Toter, mehrere Verletzte – erste Details bekannt

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Positano an der Amalfiküste in Italien. Rund 60 Kilometer entfernt ereignete sich nun ein Unglück mit einem Bus. (Archivbild) © Günter Gräfenhain/IMAGO

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntag auf einer Autobahn in Italien, ein Reisebus verunglückte. Eine Person starb noch vor Ort, zahlreiche Personen wurden verletzt.

Vallesaccarda – Am frühen Sonntagmorgen, 4. Juni, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Nähe der süditalienischen Stadt Neapel. In den Unfall verwickelt wurde ein Reisebus mit 38 Fahrgästen, sowie fünf weitere Autos. Wie die dpa unter Berufung auf die italienische Feuerwehr berichtet, soll es einen Toten und 14 Verletzte geben. Ereignet habe sich der Unfall auf der Autobahn A16 in Richtung Neapel.

Erst vor kurzem hatte sich ein ähnliches Unglück in Italien ereignet. An der italienischen Amalfiküste war ein Reisebus von der Fahrbahn abgekommen und etliche Meter in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer kam dabei ums Leben, Passagiere waren nicht an Bord.

Reisebus verunglückt in Süditalien: Ein Toter, mehrere Verletzte – erste Details bekannt

Bei den Rettungsarbeiten barg die Feuerwehr demnach den leblosen Körper eines Mannes. Bei dem Toten handelt es sich um einen der Autofahrer. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen drei Fahrzeugen zu einem Unfall. Der Bus stieß dann gegen eines der Autos, kippte um und rutschte schließlich eine Böschung herunter. Der genaue Hergang des Unfalls auf der Höhe der Gemeinde Vallesaccarda in der Provinz Avellino werde allerdings noch untersucht.

Italien: Reisebus auf dem Weg nach Rom verunglückt – Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Ein Kranwagen der Feuerwehr hob den Bus an, um zu prüfen, ob weitere Menschen betroffen sind. Die Verletzten, die aus dem Bus befreit werden konnten, wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der Bus gehörte italienischen Medienberichten zufolge der Flotte eines großen Fernbusunternehmens an und fuhr von der apulischen Stadt Lecce in Richtung Rom. Wie das Portal nau.ch berichtet, soll es sich bei dem verunglückten Bus um einen Flixbus handeln.

Unwetter machten die italienische Region Emilia-Romagna zum Überschwemmungsgebiet. Nicht ohne Folgen für Urlauber.