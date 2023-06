Die teuersten Strände Italiens: Viel Luxus und kristallklares Wasser

Von: Richard Strobl

Auch schön: Das Capo Vaticano in Calabrien. (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia

Italiens Preise für einen Strandbesuch steigen 2023. Jetzt ist der teuerste Strand des Landes gekürt worden. Auch auf den Plätzen dahinter gibt es viel Urlaubs-Romantik - zu satten Preisen.

Rom - Weicher Sand, kristallklares Wasser, Sonne satt. Für viele Deutsche steht die Urlaubssaison vor der Tür und auch 2023 wird es wieder Tausende nach Italien ziehen. Das lassen sich die meisten auch einiges kosten. Doch, ob ein Tag am Strand gleich mehr als 1000 Euro kosten darf?

Das ist zumindest der Preis den der „Le Cinque Vele Beach Club“ in Marina die Pescoluse im malerischen Salent für sein exklusives Stranderlebnis aufruft. Dafür kürt der italienische Verbraucherverein Codacons den Club offiziell zum teuersten Strand Italiens.

Italiens teuerster Strand gekürt: Tag am Meer für mehr als 1000 Euro

Genauer gesagt 1010 Euro kostet ein Tag im August in dem Club - wenn man das passende Angebot bucht. Dafür bekommen Sonnenhungrige einen Pavillon mit Sitzecke und Tisch, vier King-Size-Betten, Handtücher und einen Aperitif mit Sekt und Obst.

Der Preisanstieg kam aber nicht über Nacht, wie der Corriere della Sera berichtet. Schon im vergangenen Jahr rechtfertigte der Club-Besitzer seine Preise damit, dass man das „Erlebnis als Ganzes“ und nicht etwa nur die Liegen oder Erfrischungen beachten müsse. Zugegeben: Schön ist der Strand im Süden Italiens.

Generell wird der Strandurlaub in Italien 2023 teurer, stellt Codacons in seinem Bericht fest. Zwischen zehn und 15 Prozent zahlt man in diesem Jahr mehr, so der Verbraucherverband. Für einen Sonnenschirm und zwei Liegen werden demnach in diesem Sommer am Wochenende 30 bis 35 Euro fällig.

Italiens Luxus-Strände: Auch hier kann man viel Geld ausgeben

Doch, wer möchte, kann an Italiens Luxus-Stränden natürlich auch mehr ausgeben - viel mehr.

Denn der „Le Cinque Vele Beach Club“ ist nicht der einzige teure Strand. Wenn auch mit einigem Abstand folgt auf Platz zwei des Codacon-Rankings das bei VIPs beliebte „Twiga“ in Forte dei Marmi in der Toskana, wie auch die Nachrichtenagentur Agenpress berichtet. Hier kostet ein arabisches Zelt mit Sofa, zwei Kingsize-Betten, zwei Standardbetten, Stuhl und Tisch lediglich 600 Euro am Tag. Allerdings hält das „Twiga“ laut Codacons den Rekord in Sachen Preissteigerung: Im Jahr 2020 kostete ein ähnliches Angebot noch knapp 400 Euro.

Für Platz drei des Teuer-Rankings muss man dann noch weiter in den Norden Italiens: Am Strand des Hotel Excelsior in Venedig bezahlt man im August 515 Euro. Dafür bekommt man dem Bericht nach Liegen, Liegestühle, einen Tisch, vier Klappstühle sowie Strandtücher.