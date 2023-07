„Schämt euch“: Italien-Empörung über Urlauber-Familie am Strand – Polizei greift dann durch

Von: Richard Strobl

Teilen

Ein großer Pavillon und einige kleinere Zelte am Strand in Süditalien. Der Vorfall löste große Aufregung aus. © Screenshot: Facebook/Azione Messapica

Empörung in Italien: Eine Familie wurde wegen eines Zelts vom Strand verwiesen. Außerdem gab es eine saftige Strafe.

Manduria – Italien greift in Sachen Tourismus immer härter durch. Etliche Urlauberorte haben teils strikte – und manchmal auch abstruse Regeln aufgestellt, die Fußgängern etwa das Stehenbleiben im Ortskern verbieten. Doch auch an den Stränden gibt es teils strikte Regeln. Bei Verstößen drohen harte Strafen. Das bekam jetzt eine besonders dreiste Urlauber-Familie zu spüren.

Deren Verhalten am Sandstrand von San Pietro in Bevanda in Apulien, also sozusagen an der Innenseite des Stiefelabsatzes, sorgte in den sozialen Medien und anschließend auch in den größten Zeitungen des Landes für Aufsehen und Aufregung.

Urlauber-Familie am Strand empört Italien

Stein des Anstoßes: Ein großes weißes Maxi-Zelt, das bei Camping-Ausflügen gerne als Aufenthaltszelt genutzt wird. Dieses hatte die Familie, die offenbar aus Bari stammt, am Sandstrand in der Nähe der Stadt Manduria nahe der Mündung des Flusses Chidro und des angrenzenden Naturschutzgebiets aufgestellt.

„Der Maxi-Pavillon sah aus wie ein echtes Haus“, schreibt die Repubblica zu dem Fall. Das Zelt habe knapp 30 Quadratmeter Fläche ausgefüllt. Außenherum hatte die Familie kleinere Zelte aufgebaut. So wollte sich die Familie offenbar Platz und Schatten für einen Strandtag sichern. Das Problem: Es handelt sich um einen öffentlichen Strandabschnitt in der Nähe eines Naturschutzgebiets. Deshalb gibt es hier spezielle Verbote.

Italien greift durch: Platzverweis und Bußgeld

Zuerst hatte der Verein „Azione Messapica“ über den Vorfall berichtet, der sich für Naturschutz in der Region einsetzt, und damit große Aufmerksamkeit erreicht. „Schämt euch“ titelte man zu Fotos der Strand-Aktion auf Facebook und schrieb weiter: „Jeder respektiert Verbote, eingeschränkten Verkehr, Parken, Steuern und anderen Schnickschnack. Dann kommen sie und respektieren nichts, sie beschmutzen alles, sie besetzen illegal den gesamten Strand und sie hinterlassen Tonnen von Müll, wo immer sie wollen“. In den sozialen Netzwerken machte sich daraufhin Empörung breit.

Ranking: Die 15 schönsten und beliebtesten Urlaubsorte Italiens Fotostrecke ansehen

Auch die Polizei wurde auf die Familie aufmerksam. Dem Bericht nach wurde ein Platzverbot ausgesprochen. Die Familie musste den Strand also verlassen. Obendrauf gab es noch ein Bußgeld von 500 Euro, wie die Repubblica berichtet. Dafür folgte großer Beifall in den sozialen Netzwerken. (rjs)