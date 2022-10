Vulkan-Ausbruch am Stromboli – Lavastrom erreicht das Meer

Von: Martina Lippl

Stromboli: Pyroklastische Ströme und Lavaüberlauf auf der Sciara del Fuoco von Stromboli am 9. Oktober 2022 aus der Überwachungskamera. © Screenshot Twitter/ INGVvulcani

Der Stromboli ist zum Leben erwacht. Glühende Lava aus dem Vulkan wälzt sich auf der Richtung Meer. Die Zivilschutzbehörden warnen.

Rom – Dicke Aschewolken sind über dem Krater zu sehen. Ein imposanter Lavastrom stürzt sich über den Krater in Richtung Meer. Der Stromboli zeigte um 9.22 Uhr Ortszeit seine Naturgewalt. Auf der gleichnamigen Mittelmeerinsel herrscht Ausnahmezustand.

Vulkan-Ausbruch am Stromboli: Zivilschutzbehörde warnt

Die Bewohner und Touristen von Stromboli sollen in ihren Häusern bleiben, sowie Mund, Nase und Kopf und Augen vor Asche schützen. Wer sich auf einem Boot befindet, solle ins offene Meer steuern. Der Bürgermeister von Lipari weist wegen der starken vulkanischen Aktivitäten am Sonntagnachmittag erneut in einer Mitteilung darauf hin.

Der Stromboli (930 Meter) ist ebenso wie der Ätna ein aktiver Vulkan. Seit 1934 ist der Stromboli durchgehend auf niedrigem Niveau aktiv. Vom Ausbruch am Sonntag sind spektakuläre Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zu finden.

Der Stromboli ist zum Leben erwacht. Aschewolken steigen hunderte Meter in den Himmel auf und sind vom Ort Ginostra gut zu sehen. © Francesco Nuccio/imago

Stromboli: Spektakuläre Aufnahmen vom Vulkan-Ausbruch

Kurz nach dem Anstieg der explosiven Aktivität bildete sich ein pyroklastischer Strom auf Sciara del Fuoco, teilt das Nationale Instituts für Geophysik und Vulkanologie mit. In kurzer Zeit erreichte der glühende Lavastrom das Meer am Fuße der Sciara. Ein pyroklastischer Strom wird oft auch als Glutwolke und Glutlawine bezeichnet, die aus sehr heißem Gas, Asche und Lavabrocken besteht, erklärt wetteronline.de.

Vulkan-Ausbruch in Italien: Stromboli löst Mini-Tsunami aus

Das Ereignis löste eine zwei Zentimeter hohe Meereswelle aus, die vom Tsunami-Warnsystem registriert wurde. Ein Teil des Kraterrandes – wahrscheinlich nördlich – muss nach Ansicht der INGV-Vulkanologen am Sonntagvormittag zusammengebrochen sein. Der Zusammenbruch setzte einen massiven pyroklastischen Strom und Lava frei. Ein leichtes Erdbeben, das etwa drei Minuten dauerte, wurde registriert. Über Schäden und Verletzte ist zunächst noch nichts bekannt. (ml)