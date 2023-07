Erneut Bären-Sichtung in Italien: Video zeigt, wie er mitten durch den Garten läuft

Von: Christina Denk

Teilen

Immer häufiger tauchen im Norden Italiens Bären in Wohngebieten auf. Ein Anwohner filmte nun, wie ein Tier einfach durch seinen Garten spazierte.

San Lorenzo Dorsino – Schon wieder ein Bär im Trentino: Am Donnerstag (6. Juli) dürfte ein Bewohner der Gemeinde San Lorenzo Dorsino nicht schlecht gestaunt haben. Ein ausgewachsener Braunbär lief durch seinen Garten – direkt zwischen den Häusern vorbei. Ein Video zeigt den, nicht mehr so seltenen, Besucher.

Bären-Sichtung in Italien: Bewohner filmt Bär hinter seinem Haus

Ein blaues, geparktes Auto, ein Zaun und dahinter: Ein ausgewachsener Braunbär. Seelenruhig schlendert er über die Wiese hinter dem Haus. Der Beobachter und Hausbesitzer hatte das Tier bei geöffnetem Fenster entdeckt, berichtet Südtirol News. Er filmte die Szene aus wenigen Metern Entfernung, bis der Bär im angrenzenden Wald verschwand.

Ein Anwohner in San Lorenzo Dorsino filmte den Bären, wie er hinter seinem Haus spazieren ging. © Screenshot Video

Wie Südtirol News berichtet, löste das Video in den sozialen Netzwerken eine erneute Debatte aus. Auf der einen Seite steht die Forderung nach einer Regulierung des Bärenbestands in Südtirol. Die andere Seite fordert, die Natur sich selbst zu überlassen und sich im Wald „bärengerecht“ zu verhalten. Doch vor allem die Rufe nach einer Regulierung werden immer lauter, nachdem die Tiere vermehrt auch in Wohngebieten auftauchen. „Die immer häufigeren Beobachtungen und das Vorhandensein so vieler Raubtiere an einem einzigen Ort löst in der Bevölkerung Besorgnis aus“, erklärte die Bürgermeisterin von San Lorenzo Dorsino, Ilaria Rigotti, bereits im Mai.

Bären-Sichtungen in Italien: Region gibt Verhaltenstipps bei Bär-Begegnungen

Die Debatte um die Bären hatte Anfang des Jahres ein tödlicher Angriff auf einen Jogger ausgelöst. Untersuchungen ließen darauf schließen, dass der junge Mann mit einem Bären um sein Leben kämpfte. Seitdem wurden im Norden Italiens immer wieder Raubtiere in Menschennähe gesichtet. Mehrere Bären im Südtiroler Raum gelten als „problematisch“ oder auffällig. Die Politik überlegt bereits, die Gesetze zum Abschuss der Bären zu lockern, hieß es Anfang Juli.

Die Region Trentino hat ebenfalls gehandelt und Tipps zum Umgang mit Bären im Gebiet veröffentlicht. Die wichtigsten Verhaltensregeln bei einer Begegnung mit einem Bären laut trentino.com:

Ruhig bleiben

bleiben Keine plötzlichen Bewegungen , keine Schreie: Stattdessen langsam zurückweichen

, keine Schreie: Stattdessen langsam zurückweichen Den Bären nicht mit Steinen oder sonstigen Gegenständen bewerfen

mit Steinen oder sonstigen Gegenständen Bei einem Angriff : Langsam auf den Boden legen, Finger im Nacken verschränken, den Kopf mit den Armen schützen. Versuche, still zu bleiben, bis der Bär den Angriff beendet und sich entfernt, lautet die Empfehlung.

: Langsam auf den Boden legen, Finger im Nacken verschränken, den Kopf mit den Armen schützen. Versuche, still zu bleiben, bis der Bär den Angriff beendet und sich entfernt, lautet die Empfehlung. 24-Stunden-Telefonnummer in Trient zum Melden von Bären: +39 335 7705966 (auch über 112 erreichbar)

Immer wieder wurden im Trentino zuletzt zudem tote Bären gefunden. Experten gehen davon aus, dass sich die Raubtiere untereinander angriffen. Wanderer entdeckten den verwesenden Körper in einem schwer zugänglichen Gebiet nahe der kleinen Gemeinde San Lorenzo Dorsino. (chd)