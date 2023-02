Auf Ski-Klassenfahrt: Deutscher (13) stirbt nach Balkon-Sturz – tragische Unfall-Details genannt

In Italiens Alpen

Ein deutscher Junge ist während einer Ski-Klassenfahrt in Südtirol von einem Hotel-Balkon gestürzt. Jetzt gibt es neue Informationen zu dem tragischen Fall.

Update vom 14. Februar: Tragische Neuigkeiten aus Südtirol. Der 13-jährige deutsche Junge, der im Ahrntal von einem Hotel-Balkon gestürzt ist, ist tot. Das berichtet die italienische Zeitung Alto Adige. Der Junge verstarb demnach in einem Krankenhaus in Bozen.

Der tödliche verunglückte Schüler stammte, wie lokale Medien übereinstimmend berichten, aus Dorstadt bei Braunschweig, er war mit seiner Klasse für eine Skiwoche in Südtirol. Er war nach dem Unfall am Sonntagmorgen mit einem Helikopter in ein Krankenhaus nach Bozen gebracht worden. Mitschüler, die Zeugen des Sturzes aus einer Höhe von fünf bis sechs Metern Höhe wurden, stehen laut den Berichten noch immer unter Schock.

Auf Ski-Klassenfahrt in den Alpen: Deutscher Junge stürzt von Balkon – wie kam es dazu?

Erstmeldung vom 14. Februar: Bozen - Es ist ein tragisches Unglück in Südtirol. Ein deutscher Junge ist während einer Ski-Klassenfahrt am Sonntagmorgen vom Balkon seines Hotels im zweiten Stock gestürzt. Der Teenager wurde dabei schwer verletzt, wurde in ein Krankenhaus in Bozen eingeliefert. Jetzt gibt es laut italienischen Medien neue Details zu dem Vorfall.

Denn am Sonntag war noch vieles im Unklaren. Besonders, wie es zu dem Sturz kam, war vollkommen unklar. Zudem war von einem zwölfjährigen berichtet worden. In aktuellen Meldungen aus Italien ist dagegen von einem 13-jährigen Deutschen die Rede.

Deutscher Junge stürzt auf Ski-Klassenfahrt von Hotel-Balkon - Details zum Vorfall

Doch die Kerngeschichte bleibt gleich: Der Junge war demnach mit Klassenkameraden und Lehrpersonal nach Südtirol gekommen. Am Sonntagmorgen folgte der Sturz vom Balkon. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Carabinieri soll der Junge einigen Schulkameraden einen Streich gespielt haben wollen. Deshalb kletterte er kurz vor dem Frühstück um 8.30 Uhr über den Balkon. Doch dabei verlor er offenbar den Halt und stürzte aus dem zweiten Stock auf den Parkplatz vor dem Hotel. Das berichtet das Portal südtirol-news.it.

Junge nach Balkon-Sturz in Südtirol schwer verletzt

Nach Angaben der Zeitung Alto Adige schließen die Polizisten mittlerweile aus, dass der Junge von Mitschülern schikaniert worden sein könnte.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft. Auch die Mitschüler und Lehrer wurden in den Fall miteinbezogen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass ihnen eine Mitschuld zugesprochen werden wird.

Bei dem Sturz zog sich der Junge, der aus einem kleinen Dorf in Deutschland stammen soll, offenbar innere Blutungen zu. Er wurde in ein Bozener Krankenhaus gebracht und musste dort den Berichten nach auf operiert werden. Seine Eltern sind mittlerweile nachgereist und befinden sich weiter in Südtirol. (rjs)