Celine (21) in Südtirol grausam getötet: Facebook-Post ihres Ex-Freundes gibt Rätsel auf

Von: Alina Schröder

Celine (21) aus der südtiroler Gemeinde Schlanders (ital.: Silandro) wurde Opfer eines Tötungsdelikts © Montage: FB/agefotostock/Imago

Celine wurde in der Wohnung ihres Ex-Freundes in Südtirol tot aufgefunden. Dieser gilt als dringend tatverdächtig. Die Gemeinde ist „sprachlos“.

Schlanders – Ein tragischer Todesfall überschattet die südtiroler Gemeinde Schlanders (ital.: Silandro) in der Nähe von Bozen (Italien). Am 13. August wurde dort eine leblose Person gefunden. Es handelte sich um die 21-jährige Celine. Die junge Frau hatte erst im Juni aus Angst vor ihrem Freund eine Strafanzeige gestellt – und in der Wohnung dieses Mannes fanden die Beamten ihre Leiche. Sie wurde mit neun Messerstichen getötet, offenbart der Obduktionsbericht.

„Wir liegen sprachlos am Boden“: Celine (21) in Südtirol grausam getötet

Es deutet vieles auf ein grausames Beziehungsverbrechen hin, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Celines Ex-Partner (28) gilt als dringend tatverdächtig. Nachdem noch am selben Tag des Leichenfunds eine Großfahndung inklusive Helikopter eingeleitet wurde, konnte der 28-Jährige in der Nähe von Graun im Vinschgau festgenommen werden. Die Beamten gaben demnach Schüsse auf die Reifen seines Pkw ab, um ihn zu stoppen. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den Wagen und überschlug sich. Laut Angaben der Polizei versuchte er wohl, das Land zu verlassen.

Eindeutige Beweise gebe es nicht, doch Aussagen der Stadträtin von Schlanders, Dunja Tassiello, erhärten die Anschuldigungen. „Wir alle wussten, dass Céline von ihrem Partner misshandelt wurde. Er war gewalttätig, er hob oft die Hände, und wenn die Leute etwas murmeln, wird es die Wahrheit sein. Tatsächlich habe ich einige Informationen gesammelt“, sagte sie, wie mehrere italienische Medien berichten. Stellvertretend für die ganze Gemeinde erklärte Tassiello: „Wir liegen sprachlos am Boden.“

Femizid in Südtirol: Ex-Freund von Celine dringend tatverdächtig

Zu der mutmaßlichen Tat schwieg der junge Mann bislang. Doch jetzt erregt ein mysteriöser Facebook-Post, der vor der mutmaßlichen Tat abgesetzt wurde, die Aufmerksamkeit. Darin heißt es wortwörtlich: „I hätte nie gedenkt, dass ein einzige fehler alles kosten würde, obwohl i zu viele nächte riskiert hon, für eine besondere Nacht im August.“ Darüber berichtet das Portal stol.it. Was genau damit gemeint sein könnte, ist bislang unklar – das weiß wohl nur der Beschuldigte selbst.

Dem 28-jährigen mutmaßlichem Täter wird zudem Stalking vorgeworfen. Wie Ansa berichtet, kündigte er im Juni seinen Job in einem regionalen Hotel. Dies habe er in erster Linie getan, um seine Ex-Freundin beschatten zu können. Kurze Zeit später habe sich Celine von ihm schließlich getrennt – nachdem sie sich bereits bei den Carabinieri gemeldet hatte. (asc)

