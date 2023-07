Italien-Reise ist „körperliche Arbeit und kein Urlaub“ – Amerikanerin kassiert Spott im Netz

Von: Victoria Krumbeck

Eine lange Anreisezeit und Treppensteigen zum Hotel? Eine TikTokerin beschwert sich über ihre Anreise an die Amalfiküste. Nicht alle User verstehen das.

Amalfi — Italien bietet viele wunderschöne Urlaubsorte. Ob Bergurlaub in Südtirol oder Strandurlaub an einer der zahlreichen Küsten: für jeden ist etwas dabei. Eine Amerikanerin, die Urlaub an der Amalfiküste machen wollte, war von ihrem Urlaubsort nicht allzu begeistert. Enttäuscht postet sie ein Video auf TikTok und beklagte sich über die anstrengende Fahrt. In den Kommentaren sammelte sich Häme.

Italien-Urlaub: „Unmöglich herzukommen“ - TikTokerin beschwert sich

Die TikTokerin ist auf die Influencer sauer, die die schönen Seiten der Amalfiküste auf ihrer „for you page“ präsentierten. Wenn es nach ihr geht, sollten die Influencer und TikToker ins Gefängnis. Warum? Weil sie in ihren Postings nicht gesagt haben, wie anstrengend die Reise zu dem beliebten Urlaubsort in Italien ist. „Es ist unmöglich, hierher zukommen“, erzählte sie. Zuerst musste sie nach Neapel fliegen, erklärte sie in ihrem Video. Danach ging die Reise nach Sorrento mit einem Zug weiter. Bei über 30 Grad und dem ganzen Gepäck musste sie auf eine Fähre warten, um endlich an der Amalfiküste anzukommen.

Doch da hörte es noch nicht auf. Um von der Küste zu den hochgelegten „wunderschönen“ Hotels zu kommen, musste sie 160 Treppen mit all ihrem Gepäck hochsteigen. Autos könnten dort nicht fahren, wie sie erzählte. Zusätzlich beschwerte sich die TikTokerin über einen Stromausfall, da die Infrastruktur für so viele Touristen nicht gemacht sei. Den ganzen Aufwand nahm sie für einen Zwei-Tages-Trip auf sich und riet von der Reise ab, wenn man vorhat, nur einen Kurzurlaub zu machen.

Urlaub in Italien: TikTokerin beschwert sich über „körperliche Arbeit“ - User spotten

„Versteht mich nicht falsch, ernsthaft, ich liebe es hier, aber seid ehrlich, dass ich wirklich körperliche Arbeit und kein Urlaub“, schrieb sie zu dem Video dazu. Doch, dass die User das in den Kommentaren nicht so sehen, wird schnell deutlich. „Das ist alles sehr bekannt“, schrieb ein User. Mehrere kommentierten: „Informieren sich die Leute nicht, bevor sie verreisen?“ Andere Nutzer fragten auch nach ihrem Wohlergehen: „Du musstest Treppen steigen? Geht es dir gut?“

„Das kommt davon, wenn man auf Reise-Influencer hört“, lautete ein weiterer Kommentar. TikTok-User, die bereits an der Amalfiküste waren, rieten ihr, das nächste Mal einen Wagen von Neapel aus zu mieten. Denn dies solle die Anreisezeit verkürzen.

Der Tourismus hat auch negative Auswirkungen und so gibt es zahlreiche Regeln, die Reisende vor einem Italien-Urlaub wissen sollten.