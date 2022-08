Tödlicher Familienstreit entsetzt Italien: Ehefrau und Kinder erstechen und zerstückeln offenbar Familienvater

Von: Stefanie Fischhaber

In Italien ermittelt die Polizei nach einem tödlichen Familiendrama. Ein Bäcker wurde offenbar von seiner Familie getötet. (Symbolbild) © Imago /Riccardo Fabi

In Italien macht ein Familienstreit Schlagzeilen: Wochenlang galt ein Familienvater als vermisst. Nun fand die Polizei das Opfer. Ein Video entlarvt offenbar die Familie.

Salerno - Ein grausamer Familienstreit sorgt in Italien für Aufsehen: Wochenlang war ein Bäcker aus der Region Kampanien als vermisst gemeldet. Nun fand die Polizei den toten Mann in einer Plastiktüte versteckt. Seine Ehefrau und Kinder sollen mit Messern mehrmals auf den Ehemann und Vater eingestochen haben.

Italienische Familie tötet Vater: Opfer galt wochenlang als vermisst

Zahlreiche Medien berichteten in ihren Samstagsausgaben über die Tat, die die Strafverfolger als „grauenvoll und blutig“ bezeichneten. Die drei Tatverdächtigen aus der kleinen Gemeinde Giffoni Valle Piana im Süden wurden am Freitag (19. August) festgenommen.

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die Gewalttat bereits Ende Juli geschah. Die Ehefrau kam am 30. Juli in die Wache der Carabinieri von Giffoni Valle Piana und meldete ihren Mann als vermisst. Die Polizei hatte jedoch Zweifel an der Aussage der Frau und wollte das Videomaterial der Überwachungskameras am Haus sichten. Dies war den Angaben zufolge aber überschrieben. Ein Experte stellte demnach die alten Aufnahmen wieder her.

Leiche in den Bergen Italiens gefunden - Frau und Söhne packten ihn in Plastik

Auf den Bildern sahen die Ermittler der Mitteilung zufolge, wie die 40-jährige Frau und ihre 20 und 15 Jahre alten Söhne auf den am Boden liegenden Mann einstachen - unter den Augen eines elf Jahre alten Kindes. Danach schnitten sie dem toten Bäcker ein Bein ab, steckten den Körper in eine Plastiktüte und brachten die Leiche weg. Die Feuerwehr fand den toten Mann schließlich in einem Abgrund in den Bergen nahe Giffoni Valle Piana.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Italienische Medien berichten, dass das Opfer wegen häuslicher Gewalt vorbestraft gewesen sei. Der 15-jährige Sohn soll demnach berichtet haben, dass sein Vater seine Mutter geschlagen habe. (sf/dpa)

