Junger Mann (26) beim Joggen von Braunbär getötet - er scherzte zuvor noch

Von: Stella Henrich

Ein junger Jogger ist in der Provinz Trentino am Donnerstag tot aufgefunden worden. Er wurde von einem Braunbären angegriffen und getötet. Zuvor soll er noch über die Tiere gescherzt haben.

München ‒ Jetzt steht fest. Der junge Jogger, der am vergangenen Donnerstag tot in Norditalien in der Provinz Trentino aufgefunden wurde, ist von einem Braunbären getötet worden. Das hat der Autopsiebericht ergeben, der am Freitag veröffentlicht wurde. Das berichtet das Online-Portal Blick.ch. Nach Angaben der Behörden handelt es sich dabei um den ersten tödlichen Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte Italiens. Mithilfe seiner DNA-Spuren soll laut Blick.ch das Tier nun identifiziert und dann abgeschossen werden.

Wie Merkur.de bereits ausführlich berichtete, kam für den 26 Jahre alten jungen Mann jede Hilfe zu spät. Der Körper wies beim Auffinden in den Wäldern schwere Verletzungen auf, er hatte offensichtlich noch um sein Leben gekämpft. Sein Gesicht soll tiefe Kratzer auf dem Körper und im Gesicht, Bisswunden und eine tiefe Wunde im Bauch gehabt haben.

Junger Jogger von Braunbär getötet - Zuvor soll er noch über einen Angriff gescherzt haben

Laut seiner Freundin Alessia G. verließ er gegen 16 Uhr das Haus. Das junge Pärchen wollte sich gegen 19 Uhr wieder treffen. Sie wollten gemeinsam zu einer Geburtstagsfeier gehen. Wie nun die lokale Zeitung Corriere del Trentino berichtet, kam es aber nicht mehr zu dem Treffen. Die junge Frau suchte zwar selbst noch am Fuße des Bergs nach ihrem Freund, doch diese Suche blieb erfolglos. Daraufhin alarmierte Alessia G. den Notruf. Um drei Uhr morgens dann die fürchterliche Gewissheit. Ihr Freund Andrea P. war tot. Einsatzkräfte und Leichensuchhunde fanden ihn neben einem Forstweg liegend.

Alessia G. gibt an, dass ihr Freund zuvor noch über einen möglichen Bärenangriff gescherzt hatte, berichtet Blick.ch weiter. „Hoffentlich treffe ich heute keinen Bären“, soll Andrea P. gesagt haben. Er wusste, dass es Bären in der Gegend gibt. Die Trentinerin Alessia P. will trotzdem weiterhin in den dortigen Bergen wandern. Aber künftig dann besser wohl nur noch in Begleitung. (sthe)