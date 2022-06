Fallschirmspringer nahe des Gardasees tödlich verunglückt: „Wingsuit“ wird 33-Jährigem zum Verhängnis

Nago Torbole im italienischen Trentin am Gardasee. Rund 20 Kilometer entfernt liegt der Monte Brento, wo am Freitag zwei Fallschirmspringer tödlich verunglückten. © IMAGO/Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie

Innerhalb von nur wenigen Stunden verunglückten in Italien zwei Fallschirmsportler, die mit ihren Wingsuits absprangen. Einer von ihnen war nahe des Gardasees unterwegs.

Riva del Garda - Zwei Fallschirmspringer sind in den Bergen Norditaliens tödlich verunglückt. Einer von ihnen sprang am Monte Brento in der Nähe des Gardasees ab.

Gardasee-Unfall: Sportler springt am Monte Brento mit Wingsuit ab und verunglückt

Am Freitag starb ein 33 Jahre alter Brite nördlich des Gardasees am Monte Brento, wie die Polizei in Riva del Garda der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Mann sei bei Drau gegen den Fels gekracht, weil er mit seinem Flügelanzug (Wingsuit) in der Luft nicht in Bewegung kam.

Auf dem bei Extremsportlern beliebten Absprungspunkt „Happy Birthday“ seien am Morgen auch andere sogenannte Base Jumper gewesen, hieß es weiter. Das Springen dort ist laut Polizei nicht verboten. An die Stelle auf dem Berg kämen Fallschirmspringer aus der ganzen Welt, erklärte ein Polizist weiter.

Gardasee: Wingsuit-Pilot am Monte Cimone verunglückt

In der nordöstlichen Region Friaul-Julisch Venetien fand die Bergrettung der Guardia di Finanza am Freitag die Leiche eines Australiers. Der 35-Jährige sei am Donnerstag am Monte Cimone ebenfalls mit einem Wingsuit abgesprungen und wurde danach vermisst, sagte ein Polizist in Neveasattel (Sella Nevea) der dpa am Freitag. Zur Absturzursache lagen zunächst keine genauen Erkenntnisse vor. Der Punkt am Monte Cimone sei beliebt bei Base Jumpern.

Wingsuit-Piloten tragen eine Art „Fledermausanzug“. Sie navigieren mittels der Tragflächen aus Stoff zwischen Armen und Beinen in der Luft und ziehen vor der Landung einen Fallschirm. Unfälle kommen bei dieser Extremsportart immer wieder vor, auch bei erfahrenen Base-Jumpern.

Am Gardasee in Italien war es im vergangenen Jahr auch zu einem schweren Bootsunfall gekommen (bm/dpa).