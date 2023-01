Schulschließungen, Verkehrschaos: Italien treffen Unwetter mit Schnee, Hochwasser und Lawinengefahr

Von: Kathrin Reikowski

Zweithöchste Warnstufe für Teile Italiens: Eine Schlechtwetterfront macht sich im Land bemerkbar – mit Hochwasser, Schneemassen und Lawinengefahr.

Rom – Schnee, Regen, Unwetter, Hochwasser – und das auch an Orten, die für Hitzerekorde stehen: Eine Schlechtwetterfront wirbelt Italien zum Wochenanfang durcheinander. Nicht nur das Skifahrerparadies Südtirol im Norden des Landes, sondern auch Süden Italiens erwarten am Montag (23. Januar) teils heftige Schneefälle.

Unwetter in Italien: Schnee auf Sizilien – Schulen bleiben geschlossen

In den südlichsten Regionen Apulien und Basilikata blieben in vielen Städten am Montag deshalb aus Sicherheitsgründen die Schulen geschlossen. Sogar in der sizilianischen Provinz Siracusa, wo im Sommer noch ein Hitzerekord von 48,8 Grad gemessen worden war, fiel über Nacht etwas Schnee.

Italien: Zweithöchste Warnstufe für Emilia-Romagna und Marken – Venedig erwartet Hochwasser

Der Zivilschutz sprach wegen der Niederschläge für die Regionen Emilia-Romagna und Marken in Mittelitalien die zweithöchste Warnstufe aus. An der Adriaküste in den Regionen kommt es zu starken Regenfällen und Überschwemmungen.

Alarm für die Menschen in der Gegend um Senigallia: Sie wurden aufgefordert, höhere Stockwerke aufzusuchen. Bei Unwettern im Herbst waren dort zwölf Menschen gestorben. Und auf der Insel Ischia, wo Ende November bei Erdrutschen ebenfalls zwölf Menschen ums Leben gekommen sind, mussten rund 400 Bewohner schon vor Tagen ihre Häuser verlassen. Sie konnten bisher immer noch nicht zurückkehren, die Gefahrenlage dauert an. In Venedig rüstet man sich, die Stadt erwartet ein Hochwasser von 125 Zentimetern. Damit dieses die Innenstadt rund um den berühmten Markusplatz nicht überschwemmt, wurden alle mobilen Flutschutztore vor der Lagune ausgefahren.

Ort auf Vulkaninsel in Italien von der Außenwelt abgeschnitten – Verkehrschaos in Mittelitalien

Am Wochenende waren die Fährverbindungen auf die Äolischen Inseln zwischen Sizilien und Kalabrien wieder aufgenommen worden, nachdem diese wegen des Schlechtwetters zuvor mehr als 40 Stunden unterbrochen waren. Am Montag war aber noch das Örtchen Ginostra auf der Vulkaninsel Stromboli von der Außenwelt abgeschnitten.

In vielen Städten und Dörfern in Mittelitalien legte der Neuschnee den Verkehr lahm und sorgte für Verkehrschaos. Im Valmarecchia-Tal in der Provinz von Rimini erreichten die Schneemassen am Montagmorgen eine Höhe von teils bis zu zwei Metern, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Die Behörden warnten zudem vor Lawinenabgängen. In Perugia, der Hauptstadt der Region Umbrien, wurden etliche Straßen gesperrt, von denen der Neuschnee zunächst nicht weggeräumt werden konnte. (dpa/kat)