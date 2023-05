Überschwemmungen in Italien: Weiter Alarmstufe Rot – und jetzt trifft das Unwetter auch noch Sizilien

Von: Karolin Schäfer

Heftige Überschwemmungen und Unwetter erschüttern Italien. Behörden schätzen die Schäden in Milliarden-Höhe. Es gibt Tote und Vermisste. Der News-Ticker.

Update vom 21. Mai, 12.02 Uhr: Noch immer keine Entwarnung in den von Überschwemmung betroffenen Regionen Italiens: Zwar ließe der Regen etwas nach, doch noch immer gelte die höchste Alarmstufe rot. Das teilte der Zivilschutz am späten Samstagabend (20. Mai) mit.

Besonders heftig betroffen von den Unwettern war neben den Küstengebieten der Adria im Nordosten des Landes auch die unter deutschen Touristen beliebte Ferieninsel Sizilien. 14 Menschen kamen in den vergangenen Tagen dabei ums Leben, etliche wurden verletzt oder sind vermisst, Tausende mussten ihre Häuser zurücklassen.

Viele Straßen seien etwa von der Wassermassen verschluckt worden und müssten komplett neu gebaut werden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Auch ganze Felder und Gebäude seien verschwunden. Informationen der italienischen Tageszeitung La Stampa sei auch der Pegel des Pos deutlich gestiegen. Noch vor wenigen Wochen litt der längste Fluss Italiens noch unter der anhaltenden Dürre.

Die größte Sorge bereite derzeit den Behörden und Menschen vor Ort weitere Erdrutsche. Nach Einschätzungen von Experten sei die Gefahr dafür groß.

Schwere Schäden in Italien durch Unwetter – „Gebiet ist bombardiert“

Erstmeldung vom 21. Mai, 8.25 Uhr: Rom – Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage leidet Italien weiterhin unter teils dramatischen Überschwemmungen und Erdrutschen. Besonders betroffen ist die Adria-Region Emilia-Romagna. 14 Menschen sind bislang ums Leben gekommen, einige werden noch vermisst. Mehr als 36.000 Menschen mussten nach Behördenangaben mittlerweile ihre Häuser verlassen.

Während der Aufräumarbeiten in Italien offenbaren sich immer schwerere Schäden. Die Vize-Präsidentin der Region, Irene Priolo, schätzt diese auf einige Milliarden Euro. „Das Gebiet ist bombardiert“, sagte Priolo. An einigen Orten müsse man das „Straßennetz komplett neu aufbauen“. Das Auswärtige Amt sprach zuletzt sogar eine Warnung für Italien aus.

Menschen fahren auf Fahrräder eine überflutete Straße entlang. Nach den Unwettern und Überschwemmungen in Italien ist die Anzahl der Opfer auf 14 gestiegen. © Luca Bruno/dpa

Italien: Unwetter-Schäden in fast 100 Gemeinden

Fast 100 Gemeinden sind durch die Schäden der Unwetter betroffen. In den sozialen Medien ging ein Video viral, dass eine betroffene Frau zeigt. Sie steht in einer Straße, die von Schlammmassen blockiert ist und erzählt, wie sie ihr Heim durch die starken Wassermassen verloren hat. „Wir kommen aus dieser Tragödie nie wieder heraus, das ist eine Katastrophe. Wie kann man kein Haus haben?“ Bei Ravenna stürzten Helfer im Überschwemmungsgebiet mit dem Hubschrauber ab. Sie hatten immerhin Glück und überlebten.

Auch die Gefahr für Erdrutsche besteht weiterhin. Durch die heftigen Regenfälle habe sich das Gleichgewicht der Hänge verändert, erklärte Andrea Billi vom Institut für Umweltgeologie gegenüber SKY TG24. Mehr als 305 Erdrutsche seien bisher in Emilia-Romagna gemeldet worden.

Überschwemmungen und Unwetter in Italien: Auch Süden des Landes betroffen

Aber auch andere italienische Regionen sind von den Unwettern betroffen. In der Region Piemont im Norden des Landes gibt es teils starke Regenfälle, es gilt Alarmstufe Orange. Die südliche Region Kalabrien dagegen hat mit starkem Wind zu kämpfen. Behörden-Angaben zufolge wurde in der Stadt Reggio Calabria ein Mann von einem umgefallenen Baum erschlagen. Auf der Urlaubsinsel Sizilien rückten Feuerwehrleute angesichts instabiler Bäume und Wasserschäden zu mehr als 100 Einsätzen aus.

Überschwemmungen in Italien, Dürre in Spanien und Wasserknappheit in Frankreich: Reisende sollten bei ihrem nächsten Urlaub auf einiges achten. (kas/dpa)

Transparenzhinweis: In einer früheren Version hieß es, das Auswärtige Amt habe eine Reisewarnung ausgesprochen. Das ist nicht der Fall. Es handelt sich um einen Reisehinweis, der auf die besondere Lage vor Ort aufmerksam machen soll.