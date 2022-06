Touristen aufgepasst! Italien reguliert Verkehr auf beliebter Urlaubsstraße mit kuriosem System

Von: Tom Offinger

Die Amalfiküste zieht Jahr für Jahr tausende Urlauber nach Italien. Der damit verbundene Verkehr stört die Anwohner und wird nun radikal reguliert.

Amalfi - Jahr für Jahr machen sie tausende Touristen auf den Weg an die wunderschöne Amalfiküste im Süden Italiens. Seit Jahren wird das UNESCO Weltkulturerbe von einem großen Problem bedroht: Eine ewige Autokolone verstopft jeden Sommer die malerische Küstenstraße und sorgt bei den Anwohnern für jede Menge strapazierte Nerven. Die Politik in der Region unterbindet die verkehrstechnischen Belastung auf der Strade Statale (itl. Staatsstraße) 163 südlich von Neapel mittels einer kuriosen Methoden.

Verkehr an der Amalfiküste: Touristen müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen

Wie die Lokalzeitung Positano News berichtet, soll der Verkehr an dem Touristen-Hotspot zukünftig durch die Nummernschilder der Autos bestimmt werden. Fahrzeuge mit ungerade Nummern dürfen die 51 Kilometer lange Strecke zwischen den Städten Meta di Sorrento und Vietri sul Mare nur noch an ungeraden Tagen befahren. Entsprechend müssen sie sich an geraden Daten zurückhalten, dafür dürfen aber Autos mit geraden Zahlen die Staatsstraße befahren.

Allerdings gilt die Verordnung erstmal nur für die große Reisezeit im Sommer, am 15. September läuft die Regel aus und greift nur an Samstagen und Sonntagen. Im Hauptreisemonat August gilt sie allerdings ganztägig, immer von 10 bis 18 Uhr. Autos von Anwohnern der Gegend, Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs und Taxis sind von der Regelung ausgeschlossen. Mietwagen müssen sich hingegen an das Fahrverbot halten.

Gerade Reisende müssen also in den kommenden Wochenenden und Monaten aufmerksam sein. Zwar gibt es zwischen Meta di Sorrento und Vietri sul Mare eine Autobahn, die als Umfahrung genutzt werden kann, allerdings folgt diese nicht der Küstenlinie und lässt zahlreiche Urlaubsorte aus. Wer in Positano, Praiano oder Amalfi seinen Urlaub verbringt, kommt an der Strada Statale 163 nicht vorbei.

Verkehr an der Amalfiküste: Kontrollen sollen stichprobenartig erfolgen

Wie die italienische Gesellschaft für die Verwaltung der Straßen, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (Anas), mitteilte, seien die ersten Tage „mit wenigen Kontrollen“ und ohne große Schwierigkeiten beendet worden. Allgemein sollen die Fahrzeuge stichprobenartig überprüft werden, bei Verstoß droht dem Fahrzeughalter ein Bußgeld. Wie hoch diese ausfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Idee der ungewöhnlichen Verkehrsregulierung ist nicht gänzlich neu, schon in der Vergangenheit wollte die Politik in der Gegend eine solche Vorschrift durchsetzen. Eine Einführung wurde letztmals im April 2020 verworfen. Neben der aufkommenden Corona-Pandemie hatten immer wieder Einsprüche von lokaler Seite eine Umsetzung verhindert. (to)