Skurriles Nachspiel eines Italien-Urlaubs – weil das Meer nicht wie im Katalog aussah

Von: Victoria Krumbeck

Weil das Meer in Italien nicht so aussah wie im Reisekatalog, verklagte eine Urlauberin den Reiseveranstalter. Verantwortlich dafür waren Ebbe und Flut.

München – Auf Reiseportalen erwartet Urlauber eine Menge Auswahl an Reiseorten. Allerdings bekommt man nicht immer das, was einem zugesagt wurde. Dazu zählen auch zu hohe Restaurant-Preise, die den Urlaubsaufenthalt zum Desaster machen können. Doch manchmal kann weder der Reiseveranstalter noch das Hotel etwas dafür. Das musste nun auch eine Österreicherin lernen, die den Reiseveranstalter nach ihrem Italien-Urlaub verklagte. Ihr Problem war, dass das Meer nicht aussah wie im Katalog.

Italien Urlauberin verklagt Reiseveranstalter wegen Meeresfotos

Es gibt Dinge im Urlaub, die niemand beeinflussen kann. Dazu gehören vor allem das Wetter und die Naturgewalten. Eine Urlauberin in der italienischen Stadt Grado war dennoch empört darüber, dass das Meer einfach nicht so aussah wie auf den Bildern des Reiseveranstalters, wie heute.at berichtete. Als die Frau schwimmen wollte, stellte sie fest, dass das Meer weg war. Sie musste meterweit herauslaufen, um ans Wasser zu kommen.

Urlauber am Strand in Grado. Eine Urlauberin verklagte einen Reiseveranstalter, weil das Meer anderes aus sah, als im Reisekatalog. © imago

Ebbe und Flut sind an der Nordküste der Adria zwar nicht so ausgeprägt wie etwa an der Nordsee, dennoch sind die Gezeiten spürbar. Die Ebbe hatte der Veranstalter jedoch nicht abgebildet, was die Urlauberin offenbar sehr verärgerte. Nach dem Urlaub verklagte die Frau den Veranstalter. Die Klage war erfolglos, denn es lag kein reiserechtlicher relevanter Mangel vor.

Italien-Urlauberin klagt wegen Meer und scheitert — Fälle werden oft zurückgewiesen

Es sei bekannt, dass Ebbe und Flut in Grado ausgeprägt sind, weshalb Abweichungen des Wasserstands auf Bildern zu erwarten seien, wie der Rechtsanwalt Eike Lindinger heute.at erklärte. Der Jurist, der seit Jahrzehnten Reiseveranstalter vertritt, erlebte schon so einige merkwürdige Klagen. Wenn die Reise nicht so verlaufe, wie es sich Urlauber vorstellen, dann würden diese versuchen, hohe Zahlungen einzuklagen, so der Rechtsanwalt. Doch viel bekämen die meisten in solchen Fällen nicht: „Oft sind es nur fünf Prozent.“

Der ADAC rät Urlaubern, Mängel an die Reiseleitung zu melden. Damit ist zum Beispiel das Reisebüro oder der Reiseveranstalter gemeint. Zusätzlich sollten Beweise der Mängel etwa durch Fotos gesichert und vom Personal vor Ort bestätigt werden. Zur Behebung der Mängel sollten Urlauber eine angemessene Frist setzen. Auch Lindinger rät Urlaubern dazu, sich sofort beim Reiseveranstalter zu melden. „Wenn man schweigt und erst nach der Rückkehr Ansprüche geltend macht, ist das extrem schwierig“, erklärte der Jurist.

