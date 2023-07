Im Italien-Urlaub: Motorboot kommt — dann zeigt Video verstörende Prügel-Szenen von Touristen

Im Urlaub einfach mal einen entspannten Tag am Strand verbringen? Nicht für Urlauber in La Maddalena. Diese wurden am Strand in eine Prügelei verwickelt.

La Maddalena — Auch im Urlaub müssen sich Touristen an Regeln halten. Diese können in unterschiedlichsten Varianten vorkommen. So ist das Sitzen auf der spanischen Treppe in Rom verboten, wer sich nicht dran hält, muss mit einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro rechnen. Auch andere Gesetze können die Dolce Vita schnell beenden. Ein Video, das auf TikTok gepostet wurde, zeigt jedoch, was außerdem passieren kann, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Als ein Motorboot an den Strand kommt, bricht eine Prügelei aus.

Italien-Urlaub: Motorboot kommt Ufer zu nahe — Video zeigt Prügelei

Das Video, das von Südtirol News geteilt wurde, zeigt den Strand von Cala Lunga in der italienischen Stadt La Maddalena vor Sardinien. Zu sehen sind Badegäste jeglichen Alters und ein Motorboot, dass auf den Strand steuert. Doch genau das scheint für einen Streit unter den Gästen zu sorgen. Laut Südtirol News handelte es sich um ein Boot, dass französische Touristen zurück auf eine Jacht bringen sollte.

Ein Motorboot liegt am Ufer. Diese Situation sorgte in Italien für eine Prügelei (Symbolbild). © ingimage/IMAGO

Dem Boot war es nicht erlaubt, an das Ufer zu steuern. Diese Regel schien der Fahrer anscheinend zu ignorieren. Das Video zeigt, wie das Boot immer näher kommt. Plötzlich schwenkt die Kamera auf die Badegäste, die wie es aussieht, miteinander zu diskutieren beginnen. Im nächsten Moment rennt ein Mann auf einen anderen zu, der wahrscheinlich zu der Crew des Bootes gehört, und tritt diesen auf den Boden. Dabei soll er geschrien haben: „Du hast meine Frau angerührt!“ Und den Mann beleidigt haben. Nach Angaben von Südtirol News soll das Besatzungsmitglied die Frau des Angreifers geschubst haben.

Italien-Urlaub: Motorboot sorgt für Chaos am Strand

Dann bricht das reinste Chaos aus. Ein weiteres Besatzungsmitglied zerrt den Badegast, der sich auf den anderen geworfen hat, weg. Unter weiterem Geschrei und Diskussionen steigen die französischen Gäste in das Boot. Die Badegäste am Strand schreien diese immer noch an. Die letzten Sekunden des Videos zeigen das fahrende Boot, dass sich vom Ufer entfernt.

Ein Ausflug mit dem Motorboot kann manchmal gefährlicher sein, als man glauben mag. Das mussten auch vier Männer aus Bayern spüren, die mit ihrem Motorboot in Kroatien in eine gefährliche Situation kamen. (vk)