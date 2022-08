Den Platz am Strand zu reservieren, kann richtig teuer werden - Urlaubsland verhängt drastische Strafe

Von: Naima Wolfsperger

Der Strand von Pelosa Stintino auf der italienischen Insel Sardinien (Symbolbild). © IMAGO/Jürgen Held

Viele Deutsche reservieren sich den besten Platz am Strand gerne mit ihrem Handtuch. In Italien ist dieser Touri-Trend nun offenbar eskaliert. Saftige Strafen drohen.

München - Es ist eines jener Klischees, für das sich viele Deutsche insgeheim auch selbst ein bisschen feiern: Das ausgeworfene Handtuch auf dem Liegestuhl, der besetzte Platz. Morgens früh raus, schnell ans Wasser und den Platz reservieren. Erst danach kann das Frühstück im Urlaub, nicht selten am italienischen Strand, so richtig genossen werden. Ganz klar: Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Macht des Handtuchs nicht infrage gestellt wird. Italien wagt es nun doch. Es gibt für Urlauber aktuell also mehr zu beachten, als nur die Corona-Regeln.

Offenbar sind die Platzreservierer den Italienern dieser Tage zu dreist geworden. So sehr, dass das Land jetzt Konsequenzen zieht - und ein Bußgeld verhängt. Und das hat es in sich. Saftige 1000 Euro werden für sogenannte „Platzmarkierungen“ verlangt.

„Platzmarkierungen“: Touristen schließen Badesachen mit Vorhängeschloss an Sonnenschirm

Es ist ganz offensichtlich eskaliert. Tagelang reservieren sich Urlauber ihren Lieblingsplatz am Strand, in dem sie ihre Badesachen einfach stehenlassen. Selbst ihre Strandtaschen nehmen sie nicht mehr mit in ihre Unterkunft - sie werden offenbar mit Schlössern an Liegestühlen und Sonnenschirmen befestigt. In Scharen belagern Touristen in Ligurien bereits in frühen Morgenstunden kleine Buchten. Sie reservieren Plätze für sich, für Freund und für Angehörige. Stundenlang sind diese Plätze dann leer. Für alle anderen hingegen wird es aber eng. Nicht zuletzt für die Italiener selbst.

In Marina di Campo auf der Insel Elba etwa, will die Küstenwachen mehrere Dutzend Liegestühle, Sonnenschirme und Luftmatratzen beschlagnahmt haben. Auch nach den Besitzern wird gefahndet. Wer gefunden wird, wird auch belangt. Doch Einsicht bringen diese Maßnahmen kaum. Vielmehr führten sie zu Protesten, so der Standard. Die Betroffenen reklamieren, dass sie nicht informiert worden seien.

Urlaubsland verhängt drastische Strafe: 131.000 Quadratmeter Strand freigeräumt

Von Juni bis August dieses Jahres sollen 131.000 Quadratmeter solch illegal besetzter Strände und Meeresabschnitte der Öffentlichkeit zurückgegeben worden. Aber nicht nur das Platzreservieren am Strand ist in Italien verboten. Fünf weitere Dinge, die Urlauber wissen sollten, um nicht mit teuren Strafen belegt zu werden.

Italien und Spanien erleben 2022 einen Boom, der an Vor-Corona-Zeiten erinnert. Dabei sind die bei Deutschen beliebten Urlaubsländer sehr viel teurer geworden. Zugleich hat auch Italien mit der aktuell herrschenden extremen Dürre in Deutschland zu kämpfen. Mancherorts führt das zu einer Mückenplage.