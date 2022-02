Szenario mit Tsunami vor Italiens Küste? Größter Vulkan Europas beschäftigt Forscher

Von: Franziska Schwarz

Blick auf das Tyrrhenische Meer: In ihm befindet sich der Vulkan „Marsili“. © Panthermedia/Imago

Aktuell rumpelt „Marsili“ eher leise vor sich hin. Wissenschaftler raten allerdings dazu, sich auf einen möglichen Ausbruch vorzubereiten.

München - Der Vulkanausbruch auf La Palma ist noch gut in Erinnerung. Der größte Vulkan Europas indes liegt unter Wasser. Zwar nicht wie der Ätna oder Vesuv in Italien, aber zumindest vor dessen Küste, konkret im Tyrrhenischen Meer. Marsili ist sein Name. Die britische BBC nennt ihn in einem Artikel ein „Monster“ - weil ein Ausbruch einen „gigantischen Tsunami“ auslösen könne.

Erst seit rund 100 Jahren ist er der Wissenschaft bekannt. Im vergangenen Jahrzehnt begann sie nun laut dem Bericht, sich mit ihm zu beschäftigen. Der geschätzt 3000 Meter hohe Vulkan endet etwa 500 Meter unter der Wasseroberfläche. Seine Koordinaten: rund 175 Kilometer südlich von Neapel und 150 Kilometer westlich Kalabriens.

Größter Vulkan in Europa unter Wasser: „Gefahr durch Erdrutsche“

Die BBC zitiert in ihrem Bericht den Vulkanologen Guido Ventura (Rom) und den Physiker Glauco Galotti (Bologna). Laut Ventura löst Marsili aktuell „leises Rumpeln“, gasförmige Emissionen und leichte Erdstöße aus. Dennoch: Marsili könnte einfach „schlafen“. Zwar würde die Lava bei einem Ausbruch von der 500-Meter-Wasserschicht über ihm abgefangen werden. „Die Gefahr besteht aber in den unterseeischen Erdrutschen“, so Ventura.

Ob Marsili wirklich eine Gefahr darstellt, und in welchem Ausmaß, ist aktuell unklar. Es fehlen noch Daten, so Gallotti. Vorsicht ist ihm zufolge dennoch geboten. Aufnahmen von Mikroerdbeben würden zeigen, dass sich in dem Vulkan noch Lava bewegt.

Unterwasser-Vulkan vor Italiens Küste - Mögliche Szenarien

2021 entwarf Galottis Team daher fünf mögliche Szenarien. Im schlimmsten Fall könnte demnach der Einsturz des Gipfels sowie der Ostseite des Marsili zu einer 20 Meter hohen Welle führen, die innerhalb von 20 Minuten Sizilien und Kalabrien erreicht. Und der Süden Italiens ist vor allem im Sommer auch wegen der Touristen sehr belebt, so Galotti. Sein Kollege Ventura stimmt ihm zu: „Sicher ist, dass Marsili beobachtet werden sollte.“

Die Forscher wünschen sich auch ein System, dass die Bevölkerung automatisch vor Flutwellen warnt. Einen ersten Schritt in diese Richtung machte vergangenes Jahr laut BBC ein Pilotprojekt im italienischen Salerno. Es simulierte den Notfall durch einen Tsunami. (frs)