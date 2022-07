Neues Großfeuer fegt durch Rom: Spektakuläres Video zeigt Flammeninferno in Italiens Metropole

Von: Patrick Mayer

Es bleibt erbarmungslos trocken in Italien. In Rom bricht ein weiteres Großfeuer aus, während die nächste Hitzewelle auf die Mittelmeerländer zurollt.

München/Rom - Es ist heiß. Es ist trocken. Und es will einfach nicht regnen. Das extrem dürre Wetter, das im ersten Moment vielleicht nach Urlaub im Hochsommer klingt, setzt Italien weiter heftig zu. So ist in der italienischen Hauptstadt Rom erneut ein Großfeuer mit Waldbränden in einem Park ausgebrochen, nachdem schon Anfang der Woche Brände im Westen der Stadt die Feuerwehren der Metropole mit ihren rund 2,9 Millionen Einwohnern auf Trab gehalten hatten.

Hitze und Trockenheit in Italien: Waldbrände und Großfeuer setzen Rom zu

Wie das Portal daswetter.com schreibt, breiteten sich die Flammen diesmal im Nordwesten der Stadt, in den Gebieten Pineta Sacchetti und Monte Mario bis in den Stadtteil Balduina aus. Das Feuer verwüstete demnach den Regionalpark Pineto, eines der Naturschutzgebiete der Stadt. Anfang der Woche hatte es etwas weiter östlich auf dem Monte Mario gebrannt, von dem aus man eine beeindruckende Sicht auf die historische Innenstadt hat. In einem Beitrag bei Twitter ist ein Video zu sehen, dass das Flammeninferno vom Montag zeigen soll - inmitten der Großstadt.

Neben Rom gilt auch für die Urlaubsinsel Sizilien derzeit die höchste Waldbrandwarnstufe. Laut Zivilschutz wurden hier bereits Löschflugzeuge angefordert, ebenso vereinzelt in der Region Latium, die die Hauptstadt Rom umgibt.

Weitere Anfragen zur Unterstützung gegen Waldbrände kamen demnach aus den süditalienischen Regionen Kalabrien und Apulien sowie aus dem nordöstlichen Venetien an der Adriaküste. Ein Ende der Trockenheit ist derweil nicht in Sicht, laut Portal wetter.de rollt schon die nächste Hitzewelle auf Spanien mit den Balearen-Inseln Mallorca und Ibiza, auf Italien sowie die weiteren Mittelmeerländer Europas, zum Beispiel Kroatien, zu.

Hitze und Trockenheit in Italien: „Südeuropa wird in den kommenden Wochen wohl gekocht“

„Südeuropa wird in den kommenden Wochen wohl gekocht. Von Portugal über Spanien, Italien bis zum Balkan drohen einige Tage, vielleicht sogar wochenlang Höchstwerte um 40 Grad, in Spitzen zwischen 45 und 50 Grad. Letzteres ist Rekordniveau für Europa! Vor allem die Länge der möglichen Hitze, gepaart mit der ohnehin schon extremen Trockenheit, wird für große Probleme sorgen“, erklärt wetter.de-Meteorologe Paul Heger.

Hitze, Dürre, Trockenheit: Seit Tagen wüten teils heftige Waldbrände in den Parks der italienischen Hauptstadt Rom. © IMAGO / ZUMA Press

Während das Trinkwasser in Italien wegen der Dürre in Italien immer knapper wird und die Landwirtschaft klagt, ist weiter kein Regen in Sicht. Laut wetter.com liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Rom in den kommenden Tagen konstant bei null Prozent. (pm)