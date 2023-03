Wolf-Ärger in Südtirol: Bauern-Vertreter warnen jetzt vor „Gemetzel“

Von: Richard Strobl

Ein sehr drastisches Schild warnt in Südtirol vor dem Wolf im Alpenraum.

In Italiens Alpenregion gibt es Ärger um Wölfe. Nachdem die Raubtiere eine Hirschkuh gerissen haben, fordern Bauern-Vertreter rasche Konsequenzen.

Bozen – Erste Wolf-Risse sorgen in Südtirol für großen Ärger. Und das, obwohl die eigentliche Weidesaison noch nicht begonnen hat. Bauern-Vertreter schlagen Alarm und verweisen auf bessere Regelungen in Österreich.

Besonders ein aktueller Fall wird in Italiens Medien aufgegriffen: Eine Hirschkuh wurde in Kastelruth, knapp 25 Kilometer von Bozen entfernt, totgebissen. Der Vorfall soll sich in unmittelbarer Nähe zweier Höfe ereignet haben, wie südtirol.it und stol.it berichten. Jetzt fordern Bauern-Vertreter eine schnelle Reaktion und warnen.

Ärger um den Wolf in Südtirol – Warnung vor „Gemetzel“

Die SVP-Landtagsabgeordneten und bäuerlichen Vertreter Franz Locher, Josef Noggler und Mafred Vallazza fordern eine schnelle Entscheidung, um eine regulierte Entnahme von Problemtieren zu ermöglichen.

„Warten bringt nichts, außer, dass es heuer wieder ein Gemetzel auf Südtirols Weideflächen geben wird“, mahnen die Bauern-Vertreter den Berichten nach. „Der Schutzstatus des Wolfs ist aufgrund seiner Vermehrung längst nicht mehr aktuell und muss mit einer regulierten Entnahme, wie sie bereits in anderen europäischen Staaten Standard ist, herabgesetzt werden“, fordern sie. Demnach sei die aktuell geltende EU-Richtlinie zur Entnahme schon knapp 30 Jahre alt. Die Realität habe sich mittlerweile geändert und so müssten auch die Rahmenbedingungen angepasst werden. So hätten sich die Wolfsrisse bei Schafen in Südtirol seit 2018 verneunfacht.

Wolf-Ärger in Italien: Südtiroler verweisen auf neue Regel in Österreich

„Wie lange müssen die Bauern ihre Tiere noch mit einem flauen Gefühl auf die Weiden treiben?“, fragen deshalb die Landtagsabgeordneten. Die Herdenschutzmaßnahmen seien aufwendig und wenig zielführend, meinen sie.

Sie verweisen auf eine neuere Regelung in Tirol. Hier sei das Jagdgesetz bereits geändert worden. Statt nach einem mehrstufigen Verfahren könnten hier Problemtiere ab April mit einer Verordnung entnommen werden. Dieses Vorgehen halten die Abgeordneten für „dringend notwendig“.

Nach Angaben der Südtiroler Landesverwaltung gab es im Jahr 2021 mindestens 30 Wölfe in der Provinz. „Wolfschäden durch Risse von Nutztieren wurden im Jahr 2021 im Ausmaß von 54.200 € vergütet“, heißt es vonseiten der Verwaltung.

In Bayern leben aktuell mindestens 26 Wölfe. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt gab es im Jahr 2021/2022 frei Rudel im Freistaat.