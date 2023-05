„Empfindlicher Schlag“ gegen italienische Mafia: Wichtiger Drahtzieher in Bayern geortet

Seit den frühen Morgenstunden des Mittwochs laufen in fünf Bundesländern in Deutschland Razzien gegen die italienische Mafia. Auch in anderen Ländern laufen Razzien gegen die ’Ndrangheta.

Update vom 3. Mai, 11.41 Uhr: Der Großeinsatz am Mittwoch gegen die kalabrische ’Ndrangheta hat sich nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft gegen mehr als hundert mutmaßliche Mitglieder der Mafia-Organisation gerichtet. Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, gab es insgesamt rund 150 Hausdurchsuchungen in acht Ländern. In Belgien gab es demnach 25 Razzien, vor allem in der nordbelgischen Region Flandern, sowie 13 Festnahmen. Weitere Polizei-Einsätze liefen in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, Slowenien und Rumänien.

In Deutschland wurden Wohn- und Geschäftsräume an zahlreichen Orten durchsucht, mehr als 30 Haftbefehle wurden vollstreckt. Der Schwerpunkt der Razzien lag hierzulande in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Thüringen.

Razzia gegen die ’Ndrangheta: Großeinsatz gegen die italienische Mafia

Update vom 3. Mai, 10.13 Uhr: Wichtige Ermittlungsergebnisse für den europaweiten Großeinsatz gegen die italienische Mafia kommen wohl aus Bayern. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, sei das Handy eines zentralen Beschuldigten während seines Aufenthalts in Bayern geortet und so Mitglieder der kriminellen ’Ndrangheta-Bande überführt worden.

In mehreren Bundesländern sind seit dem frühen Mittwochmorgen (3. Mai) etliche Wohnungen durchsucht und Haftbefehle vollstreckt worden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes wurden in Bayern vier Männer festgenommen. „Ein Meilenstein“ im Kampf gegen die organisierte Bandenkriminalität, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gegenüber dpa sagte.

„Die heutige europaweite Festnahme- und Durchsuchungsaktion ist ein empfindlicher Schlag gegen die Ndrangetha“, so Herrmann. Die Durchsuchungen und Festnahmen waren Teil der Operation Eureka – nach Herrmanns Angaben eines der bedeutendsten Verfahren gegen die italienische organisierte Kriminalität der vergangenen Jahre. Daran beteiligt waren demzufolge Ermittler aus Italien, Deutschland, Belgien, Frankreich, Portugal und Spanien. Neben zahlreicher Festnahmen wurde mehrere Kilo Marihuana, elektronische Datenträger und Unterlagen bei der Razzia sichergestellt. Deutschlandweit waren mehr als 1000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte.

Razzia gegen italienische Mafia: Behörden gehen gegen die ’Ndrangheta vor

Update vom 3. Mai 2023, 07:23 Uhr: In fünf Bundesländern laufen seit den frühen Morgenstunden des Mittwochs (3. Mai) Durchsuchungen im Zusammenhang mit einem europaweiten Schlag gegen die italienische Mafia. Wie die Sicherheitsbehörden in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarbrücken in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaften und Landeskriminalämtern mitteilen, sei der Hintergrund ein Verfahren mit Bezug zur italienischen organisierten Kriminalität. Konkret richten sich die Ermittlungen gegen Verantwortliche und Mitglieder der Vereinigung ’Ndrangheta. Den Beschuldigten wird unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.

Razzia gegen italienische Mafia ’Ndrangheta: Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Rauschgiftschmuggel

Das Verfahren wird durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe geführt, an der Europol und Eurojust beteiligt sind, heißt es in der Pressemitteilung. Neben den bereits benannten Beteiligten zählen weitere Sicherheitsbehörden aus Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien dazu, die zeitgleich Maßnahmen in ihren Zuständigkeitsbereichen umsetzen.

In Bayern ermitteln die Staatsanwaltschaft München I und das Bayerische Landeskriminalamt gegen acht Personen. Seit heute Morgen durchsuchen mehr als 130 Einsatzkräfte zehn Objekte, gegen vier Personen wurden EU-Haftbefehle vollstreckt.

In NRW durchsuchen rund 500 Einsatzkräfte – darunter die Einsatzhundertschaft, das Spezialeinsatzkommando und Diensthundeführer – insgesamt 51 Objekte. Betroffen sind dabei Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte. Des Weiteren wurden 15 Haftbefehle vollstreckt, die im Vorfeld durch die Ermittler des LKA NRW sowie die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) erwirkt wurden. Ergänzend finden Durchsuchungen in vier Objekten in Erfurt (Thüringen) statt, wo ein weiterer EU-Haftbefehl vollstreckt werden soll.

Razzia gegen italienische Mafia: Einsätze gegen die ’Ndrangheta laufen aktuell in fünf Bundesländern

Rund 500 Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz vollstreckten unter der Führung des Landeskriminalamtes insgesamt zehn Haftbefehle und 50 Durchsuchungsbeschlüsse. Unterstützt wurden und werden sie dabei aktuell von Spezialeinheiten des Bundes und anderer Länder sowie durch den Zoll und die Steuerfahndung. Die Leitung liegt bei der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Ermittler des Dezernats für Organisierte Kriminalität des Landespolizeipräsidiums Saarland durchsuchen derzeit in Saarbrücken Wohnhaus und Geschäftsräume eines 47-jährigen Mannes sowie von ihm angemietete Räumlichkeiten in Saarlouis. Der mit Haftbefehl gesuchte Mann selbst wurde dort nicht angetroffen, aber im Rahmen der gemeinsamen Maßnahmen in Italien gefasst. Ein weiterer, mit Haftbefehl gesuchter 25-Jähriger aus dem Saarland, konnte ebenfalls in Italien geschnappt werden. An den Maßnahmen sind rund 90 Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch Spezialeinheiten und die Bereitschaftspolizei.

Die Durchsuchungen dienen dem Auffinden von Beweismaterial. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauern an. Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig.

Schlag gegen italienische Mafia: Razzia gegen die ’Ndrangheta in fünf Bundesländern

Erstmeldung von Mittwoch, 3. Mai 2023, 7:13 Uhr: Düsseldorf – Wie die Bild in ihrem Online-Auftritt berichtet, sei die Razzia gegen die Mafia-Organisation ’Ndrangheta am frühen Mittwochmorgen gestartet. Objekte in insgesamt fünf Bundesländern würden durch die deutschen Ermittlungsbehörden durchsucht werden. Die Durchsuchungen in Deutschland sollen im Zusammenhang mit einem weltweiten Schlag gegen die kalabrische Mafia stehen.