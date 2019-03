Leiche von vermisstem Mann auf Bauernhof gefunden – Polizei hat Verdacht

Die Polizei hat auf einem Bauernhof bei Itzehoe in Schleswig-Holstein eine Leiche gefunden. Der Mann wurde vermisst. Die Ex-Freundin wurde festgenommen.

Grausiger Fund auf einem Bauernhof im Kreis Steinburg: Polizei findet Leiche eines Mannes

Von dem Bauernhof in Schleswig-Holstein ist vor zwei Jahren ein Mann verschwunden

Seine Ex-Freundin wohnt dort inzwischen mit einem neuen Bekannten

Die Polizei nahm beide vorläufig fest

Itzehoe/Schleswig-Holstein – Auf einem Bauernhof in Dammfleth im Kreis Steinburg hat die Polizei eine noch nicht identifizierte Leiche gefunden. Seit den Morgenstunden hatten die Beamten das Grundstück durchsucht, teilte die Inspektion in Itzehoe mit. Gegen 14 Uhr dann der Leichenfund!

Leiche auf Bauernhof bei Itzehoe in Schleswig-Holstein: 41-Jähriger seit zwei Jahren vermisst

Im April 2017 ist in der Gemeinde Dammfleth ein 41-jähriger Mann verschwunden. Vermutlich handelt es sich bei der Leiche um den Mann. Zur Todesursache gab es zunächst keine Erkenntnisse – es wird weiter ermittelt.

Mann wurde in Steinburg vermisst: Ex-Freundin lebt noch auf Bauernhof

Bereits am Vormittag nahm die Polizei zwei Beschuldigte vorläufig fest: die ehemalige Lebenspartnerin (37) des Vermissten und ihren 46-jährigen Bekannten. Sie beiden leben gemeinsam auf dem Bauernhof. Bevor ihr Ex-Freund verschwand, lebte die 37-Jährige mit ihm und ihren zwei gemeinsamen Kindern auf dem Gehöft.

Leiche in Schleswig-Holstein: 100 Polizisten durchsuchen Bauernhof bei Itzehoe

Das Hamburger Abendblatt hat noch mehr Details zu dem aktuellen Fall: Die Frau hatte den Vermissten, der in Polen geboren ist, selbst bei der Polizei gemeldet. Der Bauernhof befindet sich in einem 300-Seelen-Dorf. Gut 100 Polizisten durchkämmten das Bauernhof-Gründstück für etwa fünf Stunden – mit Metallsuchgeräten, Erdbohrern und Spürhunden, so die Zeitung. Weitere Details nannten die Ermittler nicht. Dies sei wegen der laufenden Ermittlungen unmöglich.

