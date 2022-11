Hund erschießt Herrchen bei bizarrem Jagdunfall

Von: Victoria Krumbeck

Ein tragischer Unfall ergab sich in der Türkei. Ein Mann wurde bei der Jagd durch seinen eigenen Hund erschossen.

München/Samsun - Ein Mann geht mit seinen Freunden auf die Jagd und stirbt durch einen Schuss. Die Umstände könnten nicht kurioser sein. Bei dem Tod soll es sich weder um einen Fehlschuss seiner Kollegen, noch um einen vorsätzlichen Mord handeln. Sein eigener Hund habe durch eine fatale Bewegung eine geladene Waffe betätigt und seinen Besitzer erschossen. Der Mann wurde nun beerdigt, die Ermittlungen laufen noch.

Tödlicher Jagdunfall in der Türkei: Hund erschießt Jäger

Der 32-jähriger Özgür G. machte sich mit seinen vier Freunden auf den Weg in die Berge von Kizlan bei Alcam, was im Norden der Türkei, nahe dem Schwarzen Meer liegt. Dort gingen die Männer auf die Jagd. Als sie den Jagdort wechseln wollten, geschah das Unglück, wie das türkische Medium YeniSafak.com berichtete.

Ein Jäger mit einer Schrotflinte, daneben ein Hund. (Symbolbild) © Almidi/Arterra/Sven-Erik/IMAGO

Ein Freund von Özgür G. bückte sich, um den Hund des Opfers in den Kofferraum des Autos zu heben. Dabei berührte die Pfote des Hundes den Abzug des geladenen Gewehrs, das um die Schulter des Freundes hing. Durch die Pfote des Hundes löste sich ein Schuss und traf den Hundebesitzer Özgür G. Er stand neben seinem Freund, sodass die Kugel den Hals des Mannes traf.

Tödlicher Jagdunfall in der Türkei - Mann in Gewahrsam wird freigelassen

Für den Mann kam jegliche Hilfe zu spät. Er starb mutmaßlich noch am Unfallort. Besonders tragisch, der Mann wurde laut turkiyegazetesi.com erst vor wenigen Tagen Vater. Der Freund, der den Hund in den Kofferraum hob, wurde von der Polizei zunächst in Gewahrsam genommen, dann jedoch wieder freigelassen. Die Untersuchungen über den bizarren Tod laufen noch.

Beim Jagen kommt es leider öfters zu dramatischen Unfällen. So starb ein Jäger aus Bayern, da er von einem Querschläger getroffen wurde. Und auch in Thüringen kam es bei der Entenjagd zu einem tödlichen Ende. (vk)