„Wahnsinnsfahrt“-Gesetz: Dänemark greift bei Deutschem durch - und kassiert sein Auto ein

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Raser auf Autobahn in der Nacht © Frank Rumpenhorst/dpa

Das dänische „Wahnsinnsfahrt“-Gesetz trifft einen Deutschen: Weil er 100 km/h zu schnell fuhr, verlor er sein Auto.

Varde - Ein dänisches Gesetz gegen Rücksichtlosigkeit im Straßenverkehr hat einen Deutschen getroffen. Das „Wahnsinnsfahrtgesetz“ gibt den Behörden die Möglichkeit, hart durchzugreifen. Es heißt auf dänisch „Vanvidskørsel“-Gesetz und bestraft manchen Raser mit der wohl härtesten Maßnahme: Dem Verlust des eigenen Autos. Einem 19-jährigen Deutschen ist dies nun passiert. Auch in Kassel nahm die Polizei einem Raser den Schlüssel ab.

Das „Vanvidskørsel“-Gesetz: Als rücksichtsloses Fahren gilt laut dänischem Verkehrs- und Strafgesetzbuch

Fahren mit einer Geschwindigkeit von mindestens 200 km/h

Fahren mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 km/h und mehr als dem Doppelten der in der Gegend zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Fahren unter Alkoholeinfluss mit einem Blutalkoholwert von über 2,00

Fahrlässige Tötung unter besonders erschwerenden Umständen

Besonders rücksichtsloses Fahren

Vorsätzlich eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder Eigentum einer Person herbeiführen.

Unter besonders erschwerenden Umständen fahrlässig eine erhebliche Schädigung des Körpers oder der Gesundheit einer Person herbeiführen

Quelle: Politi.dk

In Hessen brachten Raser erst kürzlich Feuerwehrleute in Gefahr.

Dänemark: Wahnsinnsfahrt-Gesetz gilt auch für Autos von Unternehmen

Erlaubt sind demnach auf dänischen Autobahnen 130 Kilometer pro Stunde, außerorts 80 km/h, und innerorts 50 km/h. Das dänische Managermagazin lederne.dk weist daraufhin, dass die harten Strafen auch Unternehmen treffen können: Kommt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit dem „Wahnsinnsfahrten“-Gesetz in Konflikt, verliert auch die Firma den Wagen - egal, ob geleast oder in Firmenbesitz.

Unternehmen könnten sich dagegen absichern, indem sie unter anderem nachweisen, dass sie nicht wussten, dass Fahrer oder Fahrerin rücksichtslos fahren wollte – bei Details sei die Rechtslage aber noch unklar. Das Gesetz gilt demnach seit 2021. Zum Vergleich: Das sind die Strafen für illegale Autorennen in Deutschland.

„Wahnsinnsfahrt“: 19-Jähriger Deutscher verliert Auto in Dänemark

Der 19-Jährige Deutsche ist laut dem dänischen Polizeiportal politi.dk sein Auto nun los: Er sei in einem Bereich, in dem 80 km/h erlaubt waren, mit 182 km/h geblitzt worden. Am vergangenen Montag sei der Mann geblitzt worden - beschlagnahmt wurde sein Auto dann wenige Tage später, am Donnerstag.

„Wir sind sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, eine Anklage gegen den Fahrer und die Beschlagnahmung des Autos zu erwirken. Wahnsinniges Fahren ist ein völlig inakzeptables Verhalten“ sagte der Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei Süd- und Südjütlands, Polizeikommissar Eli Jepsen Gejsing. Der junge Deutsche habe Dänemark bereits verlassen - ohne sein Auto. Anlass für eine Untersuchungshaft sah man demnach nicht. Auf den Raser warten aber weitere rechtliche Konsequenzen. (kat)