Jahrelange Rente einkassiert: Mann „vergisst“ tote Ehefrau zu beerdigen – sie wird in Kühltruhe gefunden

Von: Stella Henrich

Ein Mann aus Schweden soll seine Frau fünf Jahre lang in der Kühltruhe vergessen haben. Ihre Rente kassierte er weiter, da der Mann sie weder für tot erklärt noch als vermisst gemeldet hatte.

München/Stockholm ‒ Fünf Jahre lag die Leiche einer Frau in einer Kühltruhe auf einem Bauernhof der schwedischen Provinz Värmland. Ihr Mann hatte sie dort hineingelegt. Bei der Frau handelt sich um eine 60-jährige Norwegerin. Angehörige der Frau sollen im Jahr 2018 bei der örtlichen Polizei eine Anzeige aufgegeben haben. Das war‘s. Mehr passierte danach nicht mehr. Die Frau blieb verschwunden. Bis zum März dieses Jahres. Da kam sie ins Krankenhaus. Das berichtet das schwedische Medium SVT.

Mann vergisst seine tote Frau im Gefrierschrank: Er hatte Angst, dass ihm der Strom abgestellt wird

Bei dieser Gelegenheit erzählte er von der Kühltruhe mit „brisantem Inhalt“. Angeblich soll er laut Bericht Angst gehabt haben, dass ihm der Strom zu Hause abgestellt wird. Bei der Polizei behauptete der Mann anschließend, es schlichtweg vergessen zu haben, seine Frau zu beerdigen. Wie das Blatt schreibt, muss die Tote bereits seit 2018 in der Truhe gelegen haben. Einem Bericht des norwegischen Rundfunks NRK zufolge soll die Frau zerstückelt von der Polizei in der Gefriertruhe gefunden worden sein. Was allerdings in dem Bericht von SVT so nicht bestätigt wird.

Anwalt Stefan Liliebäck (re.). © Tommy Pedersen/imago

Der Verteidiger des Mannes, Stefan Liliebäck, teilt SVT mit, dass der Mann zugegeben habe, dass er die Leiche der Frau seit Herbst 2018 im Gefrierschrank hatte. Staatsanwältin Linda Karlsson möchte dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Und in der hiesigen Boulevard-Zeitung heißt es, die Polizei habe eine Mordermittlung eingeleitet. Allerdings habe die Obduktion ergeben, „dass die Frau mit großer Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Todes gestorben war.“ Bleibt trotzdem noch immer die Frage offen, warum der Mann die Frau, die offenbar seine Partnerin war, mit der er zusammenlebte, in der Gefriertruhe über diesen langen Zeitraum aufbewahrte.

Mann kassierte Rente seiner toten Frau: Gelder flossen wegen fehlender Sterbeurkunde weiterhin

Nach Angaben seines Anwalts sagte der Mann, er habe seine Frau tot im Bett gefunden und sie in die Truhe gelegt, damit sie nicht verwest. Offenbar wollte er sie zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Grundstück seines Bauernhofs beisetzen, so der Anwalt Stefan Liliebäck gegenüber dem schwedischen Portal nwt.se. Doch diese Beisetzung verlief offenbar im Sande. Nähere Gründe für die Vergesslichkeit des Mannes sind derzeit offiziell nicht bekannt.

Zudem berichtete der norwegische Rundfunk NRK, dass die Tote zwischen 2018 und 2021 weiterhin ein Einkommen zwischen 190.000 und 200.000 norwegischen Kronen - umgerechnet zwischen 16.600 und 17.500 Euro - pro Jahr bezogen habe. Das gehe aus Steuerlisten hervor. Staatsanwältin Linda Karlsson wollte nicht bestätigen, dass hinter dem Vorfall finanzielle Motive steckten, berichtete SVT. Auch Verteidiger Stefan Liliebäck sagte, so etwas sei bei unserer Diskussion überhaupt nicht zur Sprache gekommen.

Fest steht jedenfalls, die Gelder flossen aufgrund der fehlenden Sterbeurkunde weiterhin. Der Mann soll sie regelmäßig abgehoben haben. Die Staatsanwaltschaft will Berichten zufolge deshalb in den kommenden Tagen Anklage wegen Störung der Totenruhe und wegen schweren Betrugs erheben, berichtet bild.de.