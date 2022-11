„Ein Wendepunkt“: NASA feiert bahnbrechende Entdeckung bei Exoplaneten

Von: Nadja Zinsmeister

Forscher sind ganz aus dem Häuschen: Mit dem „James Webb“-Teleskop der NASA konnte nun ein Exoplanet so umfassend wie noch nie untersucht werden.

Forscher haben im Sommer dieses Jahres eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Mithilfe des „James Webb“-Teleskop der NASA konnte ein Exoplanet umfassender als je zuvor untersucht werden. Dabei wurden die Forscher ebenfalls auf einen neuen Bestandteil in der Gashülle des Planeten aufmerksam, der bis jetzt nur bei terrestrischen Welten wie der Erde vorzufinden war. Eine bahnbrechende Entdeckung machte die NASA im September auch auf dem Mars.

„James Webb“-Teleskop ermöglicht völlig neue Untersuchungen bei Exoplaneten

Es handelt sich dabei um den Exoplaneten WASP-39b, der sich etwa 700 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet und etwa so groß wie der Saturn sein soll. Da er sich aber rund achtmal näher an seinem Stern befinden soll, wird er „Heißer Saturn“ genannt. Ein Exoplanet ist ein Planet, der sich außerhalb unseres Sonnensystems befindet und stattdessen unter dem Einfluss eines anderen Sterns steht, also Teil eines anderen Planetensystems ist. So auch WASP-39b.

Eine umfassende Datenanalyse zahlreicher Forscher im Sommer 2022 kam daraufhin zu dem Ergebnis, dass diesen Exoplaneten etwas besonders ausmacht: So sei in der Atmosphäre des Planeten neben Wasser, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Natrium und Kalium zum ersten Mal auch Schwefeldioxid nachgewiesen worden, heißt es in ihren Forschungsergebnissen, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurden. Während das Vorkommen von Schwefeldioxid bei terrestrischen Welten wie der Erde oder der Venus normal seien, da sie durch Vulkane ausgegast werden, habe die Entdeckung bei einem Exoplaneten eine hohe Bedeutung. Demnach sei es ein Zeichen dafür, dass innerhalb der Atmosphäre des Planeten aktive chemische Prozesse stattfinden, die die Entstehung von Schwefeldioxid ermöglichen.

„Daten sind ein Wendepunkt“: Forscher gewinnen wichtige Erkenntnisse über Exoplaneten

Entdeckungen wie diese seien den Forschern zufolge nur mit dem neuen „James Webb“-Teleskop möglich. Mit dessen Hilfe könne man nun viel mehr „über die atmosphärischen Eigenschaften und folglich über die Entstehungsgeschichte, die Physik und die Chemie der umlaufenden Exoplaneten“ erfahren. „Der Zugang zum chemischen Inventar eines Exoplaneten erfordert hochpräzise Beobachtungen, die oft aus einzelnen molekularen Entdeckungen mit niedrig auflösenden weltraumgestützten und hochauflösenden, bodengestützten Einrichtungen abgeleitet werden.“

„James Webb“ Teleskop: NASA begeistert über Entdeckung

Die NASA twitterte nach den Analysen des Exoplaneten stolz über die neue Errungenschaft in der Astrophysik. „Die neuesten Daten von Webb liefern uns das erste molekulare und chemische Profil einer fernen Welt, des Gasriesen WASP-39 b. Dies ist ein gutes Vorzeichen für seine Fähigkeit, die Atmosphären von kleinen, felsigen Planeten wie im TRAPPIST-1-System zu untersuchen“, schrieb sie auf Twitter. Auch Natalie Batalha, Astronomin an der University of California, die bei der Forschung mitgewirkt hat, verkündete stolz: „Daten wie diese sind ein Wendepunkt“. (nz)

