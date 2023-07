Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin gestorben

Teilen

Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist gestorben (Archivfoto aus dem Jahr 2021). © IMAGO/Niviere David/ABACAPRESS.COM

Die britisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist gestorben. Das verlautete am Sonntag aus Insiderkreisen.

Paris – In ihrer Wahlheimat Frankreich war sie eine Ikone. Jetzt ist die in London geborene Schauspielerin Jane Birkin im Alter von 76 Jahren gestorben, wie französische Medien unter Berufung auf ihr nahestehenden Personen und der Polizei berichten.

Birkin wurde unter anderem durch das Duett „Je t‘aime ... moi non plus“ bekannt, das sie 1976 mit ihrem damaligen Lebensgefährten Serge Gainsbourg aufnahm. Der Song war in mehreren Ländern im Radio verboten und wurde vom Vatikan verurteilt. Im Alter von 22 Jahren lernte Birkin den 18 Jahre älteren Serge Gainsbourg bei Dreharbeiten kennen. Die beiden wurden wohl zum berühmtesten Paar Frankreichs. Ihre Beziehung war äußerst leidenschaftlich. Bei einem ihrer Streits stürzte Birkin in die Seine, nachdem sie Gainsbourg eine Puddingtorte ins Gesicht geworfen hatte, berichtet das Nachrichtenportal france24.com.

Jane Birkin ist tot – Schauspielerin und Sängerin stirbt in ihrem Haus in Paris

Sängerin Jane Birkin und Serge Gainsbourg auf einem Foto aus dem Jahr 1985 in Paris. © IMAGO/Baril Pascal/ABACA

Die sanfte Stimme von Jane Birkin und ihr Blick machten die Sängerin berühmt. Doch auch der Schauspielerei galt ihre ganze Leidenschaft. Birkin wirkte in etwa 70 Filmen mit.

Birkin sei in ihrem Pariser Haus leblos aufgefunden worden, berichten mehrere französische Medien. In den vergangenen Jahren hatte Birkin immer wieder gesundheitliche Probleme. In ihrer 2018 erschienenen Biographie spricht sie offen von ihrem Kampf gegen Leukämie. Im September 2021 musste sie wegen eines leichten Hirnschlags ihre Teilnahme am Filmfestival in Deauville absagen. (ml/dpa)