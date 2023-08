Namens-Panne nach Hochzeit: Airline lässt Braut nicht mitfliegen – Ehepaar muss über 5000 Euro blechen

Von: Alina Schröder

Teilen

Der neue Nachname einer Braut brachte einem jungen Ehepaar viel Ärger ein. © WavebreakmediaMicro/Imago

Auf dem Weg zur Hochzeitsfeier gerät ein junges Paar in eine Notlage. Der neue Nachname der Braut wird ihnen zum Verhängnis – und das Fest steht auf der Kippe.

Tokio/Bern – Die Hochzeit ist wohl einer der schönsten Tage eines jeden Paares. Doch nicht immer läuft bei der Trauung alles glatt: Während eine Braut von ihrem Zukünftigen so genervt ist, dass sie die Hochzeit kurz zuvor noch abbricht, drohte die große Feier für Shizuka und Timo Dätwyler gar nicht erst stattzufinden.

Nach Eheschließung in Japan: Neuer Nachname wird Braut zum Verhängnis

Die Japanerin und der Schweizer gaben sich auf einem Standesamt in Japan das Ja-Wort – in dem Land, in dem sich die beiden kennengelernt haben und auch zusammen leben. Den Bund der Ehe feiern wollten sie allerdings in der Heimat des Bräutigams, der Schweiz. Genauer gesagt im Berner Oberland, wie blick.ch berichtet. Jedoch gab es ein Problem: Der neue Nachname der Braut, Dätwyler, lässt sich nicht eins zu eins in Japanische übertragen. Werden die Schriftzeichen, die der Aussprache am nächsten kommen, ins Lateinische übersetzt, kommt der Name „Dattouira“ dabei heraus.

„Dattouria“ sollte aus diesem Grund auch auf ihrem neuen Pass stehen, den Shizuka nach der Trauung beantragte. Darauf verließ sich das Paar und buchte für die Reise in die Schweiz auch Flugtickets mit diesem Namen, damit es zu nicht zu Schwierigkeiten kommt. Man sollte meinen, dass dies gut durchdacht ist – doch dann kam bittere Überraschung: Als die junge Japanerin ihren Pass entgegennahm, stand dort schwarz auf weiß: Shizuka Dätwyler. Das Paar dachte sich zunächst nichts dabei, da der Online-Check-in schließlich auch funktioniert hatte – bis sie den Flug antreten wollten.

Airline verbietet Frau die Reise in die Schweiz: Bräutigam sauer – „Wir waren in einer Notlage“

Nur vier Tage vor der Hochzeitsfeier in den Alpen standen die frisch Vermählten im Flughafen von Tokio am Check-in und kamen nicht weiter. Da auf dem Pass nicht derselbe Name stand, wie auf dem Flugticket, weigerte sich die Airline Swiss, die Braut an Bord zu lassen. Der Name konnte nicht mehr nachträglich geändert werden. „Uns blieb nichts anderes übrig, als ein neues Ticket für sie zu kaufen“, sagte Timo Dätwyler laut blick.ch.

Erschwinglich war das allerdings nicht. Happige 850.000 Yen blätterte das Paar dafür hin – umgerechnet 5.310,19 Euro. Der Bräutigam äußerte sich enttäuscht und machte der Airline schwere Vorwürfe: „Ich wurde den Eindruck nicht los, dass die Swiss unsere Situation ausnutzt. Wir waren in einer Notlage, schließlich fand in wenigen Tagen unsere Hochzeit statt. Da war ich bereit, fast alles zu zahlen.“

Swiss Air reagiert auf Vorwürfe des Bräutigams

Swiss reagierte prompt. Auf Anfrage der schweizer Zeitung heißt es von der Airline, dass Shizuka und Timo Dätwyler die Möglichkeit gehabt hätten, den Namen auf dem Ticket nach der Buchung gegen eine Gebühr von 25 Franken (26,03 Euro) noch anzupassen. Zudem habe Swiss aus Kulanz die ursprünglich gekaufte Bordkarte noch am Tag des Abflugs rückerstattet und wolle dem Ehepaar einen Gutschein in Höhe der Differenz zwischen dem ungültigen und dem neu gekauften Ticket zukommen lassen.

Obwohl die Reise zur Feier mit einigen Strapazen startete, konnte das junge Paar mit all ihren Gäste in den Schweizer Bergen doch noch pünktlich auf ihre Ehe anstoßen. Zum Feiern war einer anderen Braut beim Anblick ihrer Schwiegermutter hingegen nicht zumute.