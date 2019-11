Justizdrama? Nach drei Jahrzehnten in US-Haft kommt der Deutsche Jens Söring überraschend frei

Der Deutsche Jens Söring wird 1990 in den USA für einen Doppelmord schuldig gesprochen. Jetzt wird er überraschend freigelassen.

Der Deutsche Jens Söring wird 1990 in den USA für einen Doppelmord verurteilt.

2009 führt eine DNA-Analyse zu neuen Hinweisen. Für Söring ändert das vorerst nichts.

Nach 33 Jahren Haft kommt der deutsche Diplomatensohn nun auf Bewährung frei - und abgeschoben.

Richmond/USA - Der Deutsche Jens Söring wurde 1990 in den USA wegen Doppelmordes verurteilt. 1985 soll er die Eltern seiner damaligen Freundin Elisabeth Haysom bestialisch ermordet haben. Kurz nach seiner Festnahme gab Söring die Tat zu. Kurz darauf widerrief er seine Aussage. Nachdem der Diplomatensohn zweimal lebenslänglich in Haft saß, wurde er jetzt freigelassen und nach Deutschland abgeschoben.

Mit dem Geständnis habe er seine ebenfalls beschuldigte Freundin vor der Todesstrafe bewahren wollen, sagte Söring später. Als Sohn eines Diplomaten war er davon ausgegangen, Diplomaten-Immunität zu genießen. Sein „Beschützerinstinkt“ sollte ihn zweimal lebenslänglich - mehr als drei Jahrzehnte - im Gefängnis kosten.

Jetzt ist Jens Söring wieder auf freiem Fuß und soll abgeschoben werden. Dies habe das zuständige Gremium im Bundesstaat Virginia entschieden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Büro des Gouverneurs des Bundesstaats, Ralph Northam.

Eine Begnadigung habe Northam abgelehnt. Söring solle der Einwanderungsbehörde ICE übergeben und mit einem Wiedereinreiseverbot für die USA belegt werden. Ob Söring nach Deutschland zurückkehrt, war zunächst unklar.

Die Entscheidung, den 53-Jährigen freizulassen, sei „überraschend“, schrieb die Washington Post. Der brutale Doppelmord hatte jahrzehntelang in den USA und auch international Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

In Lynchburg, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Virginia, waren damals die Eltern von Elizabeth Haysom erstochen worden. Der Doppelmord gilt als eines der grausamsten Verbrechen in der Geschichte Virginias. Im April 1985 wurden die Leichen von Derek (72) und Nancy Haysom (53) aufgefunden. Die beiden erlitten fast 50 Messerstiche und ihre Kehlen waren durchgeschnitten. Von einem Motiv aus einem satanischen Kult heraus war die Rede.

Im Zuge der Ermittlungen wurden auch die Tochter Elizabeth und ihr damaliger Freund Jens Söring verhört. Als sie unter Verdacht gerieten, flüchteten die beiden. Sie wurden aber 1986 in London wegen gefälschter Schecks aufgegriffen und an die amerikanischen Behörden ausgeliefert. Elizabeth H. gab vor Gericht an, Söring zu dem Mord an ihren Eltern angestiftet zu haben, weil diese gegen ihre Beziehung zu Söring gewesen seien.

Söring hingegen warf der drogenabhängigen Haysom vor, ihre verhassten Eltern im Blutrausch ermordet zu haben. Danach habe sie ihn davon überzeugt, die Schuld auf sich zu nehmen.

In den 1980er Jahren fand die Polizei keine Einbruchsspuren im Haus der getöteten Eltern. Lediglich ein blutiger Sockenabdruck deutete auf den möglichen Täter. Da es aber noch keine DNA-Analysen gab, wurde erst 2009 festgestellt, dass die Blutspuren weder von Söring, noch von seiner Freundin stammten. Damals stellte unter anderem Merkur.de* die Frage, ob Söring unschuldig im Gefängnis sitzt.

Söring schrieb im Gefängnis mehrere Bücher, 2016 erschien der Dokumentarfilm „Das Versprechen“ über den Fall.

