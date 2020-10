Jens Spahn hat Corona: Wie viele Personen hat der Gesundheitsminister möglicherweise angesteckt?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden, doch könnte der CDU-Politiker andere Personen angesteckt haben?

Jens Spahn wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet.

Zuvor hatte der Bundesgesundheitsminister einige Termine absolviert. Können sich weitere Personen ebenfalls infiziert haben?

Die anderen Teilnehmer der Sitzung des Bundeskabinetts müssen nicht in Quarantäne.

Berlin - Es dürfte für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein Schock gewesen sein, der CDU-Politiker wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Obwohl Spahn kurz zuvor an einer Kabinettssitzung teilgenommen hatte, müssen die Mitglieder der Bundesregierung nicht in Quarantäne. Während ein Mediziner die Entscheidung für falsch hält, wird der Kreis der Personen, die der Gesundheitsminister eventuell angesteckt haben könnte, immer größer. In den 48 Stunden vor seinem positiven Test-Ergebnis hatte Spahn einige Termine absolviert.

Jens Spahn mit Corona infiziert - Doch Kabinett muss nicht in Quarantäne

Nach Angaben des Ministeriums werden aktuell alle Kontaktpersonen des CDU-Politikers informiert. Wie Spahns Sprecher Hanno Kautz gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte, habe der Bundesgesundheitsminister erst am Mittwoch Erkältungssymptome verspürt. Jens Spahn habe sich daraufhin umgehend testen lassen. Doch weil bei der Sitzung des Bundeskabinetts nach Angaben eines Regierungssprechers alle Abstands- und Hygieneregeln galten, müsse nun kein anderer Teilnehmer der Sitzung in Quarantäne. Diese Regeln zielten darauf ab, dass auch im Falle der Teilnahme einer später positiv getesteten Person „eine Quarantäne anderer oder gar aller Teilnehmer nicht erforderlich wird“.

Jens Spahn hat Corona: Erste Anzeichen nach Kabinettssitzung - haben sich andere Teilnehmer angesteckt?

Die Bedingungen im Bundeskanzleramt und dem internationalen Konferenzsaal, in denen die wöchentlichen Kabinettssitzungen stattfinden, seien hinsichtlich des Infektionsschutzes besonders optimiert und vom Gesundheitsamt Berlin-Mitte fachlich überprüft worden, erklärte der Regierungssprecher. Doch der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus sind offenbar nicht nur die Teilnehmer der Kabinettssitzung ausgesetzt. Wie Bild nun nämlich berichtet, absolvierte Spahn auch in den 48 Stunden zuvor einige Termine.

Jens Spahn hat Corona: So voll war der Terminplan des CDU-Politikers in den 48 Stunden zuvor

Demnach habe der Gesundheitsminister am Montag gegen 20 Uhr das Axel-Springer-Verlagsgebäude betreten. Per Video-Schalte hatte der CDU-Politiker eingesandte Fragen beantwortet. Wenige Stunden später, am frühen Dienstagmorgen, habe Jens Spahn im ZDF-Hauptstadtstudio eine Live-Schalte ins „Morgenmagazin“ absolviert. Kurz darauf sei Spahn laut Bild ins Ministerium gefahren, um dort ebenfalls per Video-Schalte Fragen zu beantworten. Ein Termin am Abend, mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, habe der CDU-Politiker ebenfalls aufgezeichnet. Am Mittwochmorgen hatte dann das Kabinett getagt, kurz darauf habe Jens Spahn erste Erkältungssymptome verspürt.

Ob sich tatsächlich weitere Personen durch den Gesundheitsminister angesteckt haben könnten, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Mit über 11 000 Neuinfektionen meldete das Robert Koch-Institut am Donnerstag einen neuen Rekordwert.