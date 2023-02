Schreckmoment bei Biden-Besuch: Person stürzt vor TV-Kameras plötzlich aus Air Force One

Von: Hannes Niemeyer

Joe Biden war in Polen zu Gast. Beim Ausstieg aus der Air Force One kam es aber zu einem Schreckmoment: Eine Person stürzte die Gangway hinunter.

Warschau – Es war eine der großen Überraschungen zu Beginn der Woche: US-Präsident Joe Biden tauchte plötzlich in Kiew auf. Gemeinsam mit Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte er Wahrzeichen der Stadt. Wie Polens Präsident Andrzej Duda am Mittwoch bestätigte, war Biden von Polen aus nicht einmal mit einem gepanzerten Zug in das vom Ukraine-Krieg zerrüttete Land gefahren, sondern „mit einem ganz normalen Zug“.

Die Reise bis nach Polen hatte Biden aber natürlich keineswegs mit einem Zug, sondern wie gewohnt mit seinem Regierungsflieger, der Air Force One, zurückgelegt. Zum Ausstieg aus eben jenem Flughafen gab es nun aber ein Video, das im Netz die Runde machte. Und das bei einigen kurzzeitig Sorge um Präsident Biden aufkommen ließ.

Mit der Air Force One landete die US-Delegation um Joe Biden in Warschau. Eine Person stürzte beim Ausstieg böse. © IMAGO/Marek Borawski / KPRP

Person stürzt bei Ausstieg aus Air Force One die Treppe runter – TV-Kameras filmen Szene

Videoaufnahmen eines polnischen TV-Senders zeigen die Air Force One auf einem Flughafen in Polen. Plötzlich ist zu sehen, wie eine Person im Dunkeln die Gangway des Flugzeuges hinunterstürzt. Um einen kleineren Stolperer handelte es sich dabei keineswegs, viel mehr fiel die Person beinahe die gesamte Treppe hinunter. Im Internet kam schnell die Spekulation auf, ob es etwa Biden selbst war, der dort die Flugzeug-Treppe hinunterpurzelte. Tollpatschige Szenen des 80-Jährigen hat es bereits häufiger gegeben. Schon Ende 2021 stolperte und stürzte Biden auf der Treppe des Fliegers vor einer Reise nach Atlanta gleich mehrfach.

Biden-Mitarbeiterin stürzt aus Air Force One – Rucksack federte Sturz wohl ab

Etliche Twitter-User, darunter auch Journalisten, griffen den Sturz auf und fragten sofort, ob es Biden gewesen sei. Mittlerweile ist aber klar: Der Präsident stieg unbeschadet aus der Air Force One aus. Das Video solle demnach vom frühen Dienstagmorgen stammen, nach Bidens Besuch in Kiew. Bei der gestürzten Person soll es sich um eine Frau aus Bidens Delegation gehandelt haben, die an diesem Morgen nach Warschau gekommen sei, wie etwa die Daily Mail berichtet. Sie habe einen Rucksack getragen, was den Sturz abgefedert habe.

Während sich Biden in Polen mit einer Rede zum russischen Volk wandte, blieb aber besonders die Kiew-Reise des Präsidenten Gesprächsthema. Bidens geheimer Trip nach Kiew benötigte offenbar monatelange Planung. (han)