Siegessicheres „public viewing“ – Johnny Depp geht schon vor Urteil feiern und wohnt Entscheidung via Zoom bei

Von: Anna Lorenz

Das Urteil im Prozess von Johnny Depp und Amber Heard fiel am Montag, 01. Juni 2022. Depp machte sich offenbar keine großen Sorgen: Feiernd wohnte der Entscheidung zwischendurch via Zoom bei.

Newcastle – Wer potenziell knappe 50 Millionen US-Dollar zu zahlen hat, ist vermutlich nicht unbedingt in Feierlaune. Anders offenbar Johnny Depp. Nach Wochen des Rechtsstreits mit Amber Heard, nach einem Gerichtsprozess vor den Augen der Welt, in dem dutzende Details seines Privatlebens enthüllt wurden, nach medialem Dauerbeschuss – genehmigte sich Depp erst einmal ein Bier mit Freunden. Der eingeschobene Zoom-Call, den er zum Zwecke der digitalen Anwesenheit während der Urteilsverkündung machte, dürfte die Partystimmung des Hollywoodstars noch gefördert haben.

Johnny Depp feiert mit Musikerkollegen – Amber Heard alleine im Gerichtssaal

Im Pub The Bridge Tavern im englischen Newcastle versammelte sich Depp am Montag, 01. Juni 2022, mit einigen Freunden, darunter Gitarrist Jeff Beck und Singer-Songwriter Sam Fender (28). Bereits nach den Schlussplädoyers hatte Depp, der auch als Rock-Gitarrist aktiv ist, sich in Richtung Vereinigtes Königreich verabschiedet. Wie der Musikexpress berichtet, performte Depp bereits am 31. Mai 2022 in der Royal Albert Hall in London an der Seite von Beck. Dieser habe den Grund für die fehlende Ankündigung seines Gastes als offensichtlich betitelt. Beck und Depp kennen sich seit fünf Jahren, so der Gitarrist, der Schauspieler habe damals „einfach an meine Kabine Backstage geklopft [...] und seitdem haben wir nie aufgehört zu lachen“.

Während sich Depp dem britischen Mirror zufolge mit dunklem Bier und Fish-and-Chips auf die Urteilsverkündung einstimmte, stellte sich Amber Heard in Fairfax persönlich der Entscheidung der Jury. Dass Depps Benehmen durchaus als Ausdruck einer gewissen Geringschätzung des Gerichts gewertet werden könnte, kam nicht zum Tragen. Via Zoom schaltete er sich nach Fairfax, Virginia, zu, wo ihm unterm Strich der Prozesssieg zugesprochen wurde. Mittlerweile veröffentlichten sowohl Heard, als auch Depp Statements zu dem Prozessausgang.

Urteil: Heard muss Depp Zwölf Millionen US-Dollar zahlen – „Fluch der Karibik“-Star feiert seinen Sieg

Ob Depp, der dem Mirror zufolge nach der Urteilsverkündung in die nahegelegenen Bar Jam Jar umzog, um seinen Sieg zu feiern, dort von seinen – aufgerechnet – erstrittenen zwölf Millionen US-Dollar eine Lokalrunde spendierte, ist nicht bekannt. Dass Depp durch den Gerichtsstreit mit Amber Heard allerdings sehr viel mehr gewonnen hat als Geld, dürfte sicher sein. Nicht nur seine Karriere wurde durch die Publicity womöglich stark befördert; auch die Öffentlichkeit erklärte Depp bereits lange zuvor zum Sieger der Herzen.

„Überwältigt von der Flut der Liebe, sowie der kolossalen Unterstützung und Herzlichkeit aus aller Welt“, fühle sich Depp, bedankte sich der Hollywoodstar in seinem, auf das Urteil reagierende Statement bei seinen Fans. Auch der Andrang im Pub The Bridge Tavern verdeutlichte, wie sehr Depp in der Gunst der Öffentlichkeit steht. „Als er ging, standen Hunderte draußen, um ihn zu sehen“, verriet Barmanagerin Janine Latchford dem Mirror, „Ich musste zusätzliche Security an der Tür bereitstellen. Das Telefon lief heiß, weil Leute wissen wollten, ob er noch da ist – sowas spricht sich herum.“ Was sich in den letzten Wochen über Latchfords „zweifelsfrei berühmtesten Gast“ alles herumgesprochen hat, war riskant für das Image von Depp, doch ebenso für das von Amber Heard. Unterm Strich hat Johnny Depp den Ehekrieg zum Millionensieg verwandelt. Ob zu Unrecht, oder aber, wie er kommentierte, da „veritas numquam perit (dt.: Die Wahrheit stirbt niemals)“ ist letztlich nicht mehr wichtig. Eines ist jedoch gewiss: „Jack Sparrow“ wäre sicher stolz auf ihn. (askl)