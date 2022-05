Ex-Traumpaar vor Gericht: Foto zeigt auffälliges Detail - Psychospiele bei Amber Heard und Johnny Depp?

Von: Jennifer Lanzinger

Johnny Depp und Amber Heard stehen sich seit Wochen im Gerichtssaal gegenüber. Eine auffällige Bienen-Krawatte sorgt nun für Spekulationen: greift die Schauspielerin zu Psychospielchen?

Fairfax - Der Zivilprozess von Schauspieler Johnny Depp (58) gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) dürfte schon jetzt der aufsehenerregendste Prozess des Jahres sein. Fast täglich sitzen sich die beiden Schauspieler vor Gericht gegenüber, fast täglich kommen neue unfassbare Details ans Licht. Ein kleines Detail aus dem Gerichtssaal selbst sorgt nun jedoch für Aufsehen: versucht die 36-Jährige mit fiesen Spielchen ihren Ex-Mann zu verunsichern?

Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht: Skurrile Anschuldigungen kommen ans Licht

Bereits seit Jahren bekriegt sich das Ex-Traumpaar. 2016 hatte die Schauspielerin nach nur 15 Monaten Ehe die Scheidung von Johnny Depp eingereicht. Der unfassbare Vorwurf damals: häusliche Gewalt. Der „Fluch der Karibik“-Star hatte die Anschuldigungen von sich gewiesen, im Zeugenstand unter Eid erklärt, Heard niemals geschlagen zu haben. Das Thema des aktuellen Zivilprozesses lautet: Depp hält seiner Ex-Frau vor, in einem 2018 von der Washington Post veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies habe seinem Ruf geschadet.

Bereits in den vergangenen Tagen waren im Rahmen des Prozesses teilweise skurrile Anschuldigungen vorgetragen worden, unter anderem eine pikante Frage brachte den Schauspieler sogar zum kichern. Ein Detail abseits der Anschuldigungen sorgt nun jedoch für Gesprächsstoff. Greift die 36-Jährige jetzt etwa zu Psychospielchen vor Gericht? Eine Psychologin hatte bereits vor wenigen Tagen über psychische Auffälligkeiten der Schauspielerin gesprochen.

Bienen-Krawatte Teil eines Psychospielchens? Schauspielerin kopiert offenbar Outfit von Johnny Depp

Nicht selten achten Prozessbeobachter auch auf die Outfits der Beteiligten. Johnny Depp erscheint meist in schlichten Klamotten. Dies scheint Amber Heard jetzt zu kopieren. Gleich mehrere Male hatte die Schauspielerin mit der Auswahl ihrer Garderobe für Aufsehen gesorgt. Die 36-Jährige, die sich durchaus adrett und modebewusst in Szene zu setzen weiß, tauchte nämlich auffällig oft in exakt identischen Outfits ihres Ex-Mannes auf.

Das auffällige Detail: Die markante Bienen-Krawatte hatte zunächst Johnny Depp getragen, zwei Tage später tauchte auch Amber Heard damit auf. © Samuel Corum/AFP

Wie amerikanische Medien berichten, soll Depp bereits bei einem gemeinsamen Gerichtstermin 2020 ein graues Sakko mit einem schwarzen Hemd und einer schwarzen Krawatte getragen haben. Dieses Outfit soll Amber Heard kopiert haben, ebenfalls inklusive schwarzer Krawatte auf schwarzem Hemd. Zugetragen soll sich die Outfit-Kopie nur einen Tag später. Zu diesem Zeitpunkt dürfte das Outfit jedoch für keinerlei Irritationen gesorgt haben, schließlich sind ein graues Sakko, ein hochgeschlossenes schwarzes Hemd und eine schwarze Krawatte keine Seltenheit im Gerichtssaal.

Ex-Traumpaar vor Gericht: Bienen-Outfit sorgt für Spekulationen - Prozess wird noch Wochen dauern

Doch im aktuellen Prozess ereignete sich eine solche Outfit-Kopie erneut, diesmal mit einem besonders auffälligen Detail: eine schicke Bienen-Krawatte des Herstellers Gucci. Das berichten amerikanische Medien. Während Johnny Depp diese zum Prozesstag am 11. April getragen hatte, tauchte Amber Heard zwei Tage später mit der identischen Gucci-Krawatte vor Gericht auf.

Ob es sich bei den Outfit-Ähnlichkeiten tatsächlich um reine Provokation handelt oder der Schauspielerin die Übereinstimmungen gar nicht aufgefallen waren, dürfte zunächst Teil der Spekulationen bleiben. In der ersten Mai-Woche steht sich das Ex-Paar unabhängig davon im Gerichtssaal erneut gegenüber, der Prozess soll noch mehrere Wochen andauern.