Depp gegen Heard: Geschworene stellen Nachfrage – Beobachter sehen darin wichtiges Indiz

Von: Franziska Schwarz

Die Jury konzentriert sich jetzt auf Heards Aussagen in der „Washington Post“ - ihre Interpretation des Artikels könnte maßgeblich für das Urteil sein.

Fairfax - Geht der Prozess zugunsten von Johnny Depp oder Amber Heard aus? Die Schlussplädoyers sind verlesen, nun beraten die sieben Geschworenen - allein am 31. Mai ganze sieben Stunden. Dabei stellten sie Richterin Penney Azcarate eine Frage, die Beobachter aufhorchen ließ. Sie betraf Heards Gastbeitrag in der Washington Post.

In dem Artikel aus dem Jahr 2018 bezeichnete sich die 36-Jährige als Opfer häuslicher Gewalt und schrieb unter anderem:

„Ich habe mich gegen sexuelle Gewalt ausgesprochen und den Zorn unserer Gesellschaft abbekommen. Das muss sich ändern“ (das war die Überschrift).

„Vor zwei Jahren wurde ich eine öffentliche Figur, die für häuslichen Missbrauch steht“.

„Ich hatte die seltene Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, wie Männer, denen Gewalt vorgeworfen wird, von Institutionen geschützt werden.“

Soll die Geschworenen-Jury dabei die Überschrift für sich allein stehend als „falsche“ oder „richtige“ Aussagen bewerten – oder als Teil des ganzen Artikels?, war die Frage. Die Antwort: Getrennt.

Heards Anwalt hatte in seinem Schlussplädoyer betont, dass die Aussagen in dem Washington-Post-Beitrag wahr seien – unabhängig davon, ob die Geschworenen alle Vorwürfe Heards vor Gericht glauben. Heard war von 2015 bis 2017 mit Depp verheiratet und hatte ihn 2016 der häuslichen Gewalt bezichtigt und die Scheidung eingereicht. Heard nannte Depp in ihrem Washington-Post-Artikel nicht namentlich.

Depp vs. Heard: Diese Punkte beraten die Geschworenen

Die sieben Geschworenen sollen sich nach Informationen der New York Post nun unter anderem in diesen Fragen einigen:

Ob sich die Überschrift und die zwei oben zitierten Textpassagen auf Depp beziehen.

Ob sie sachlich falsch sind.

Ob sie „implizit verleumdnerisch“ („defamatory implication”) seien.

Ob Heard mit ihren Aussagen die Absicht verfolgte, ihrem Ex-Mann zu schaden.

Ob Heard den Artikel mit „vorsätzlicher Heimtücke“ („actual malice“) schrieb.

Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht: Einschätzungen und Prognosen

Das ist nun der interessante Punkt: Sollten die Geschworenen zu dem Schluss kommen, dass sich Heards Aussagen nicht unmissverständlich auf Depp beziehen – er wird ja nicht namentlich genannt –, könnte es vorbei sein mit seiner Schadenersatzklage wegen Verleumdung.

Die texanische Zivilrichterin Katherine Lizardo sagte der New York Post indes, es sei „zu früh für Schlussfolgerungen“ dazu, zu welcher Ansicht die Geschworenen-Jury neige. Sie meinte gegenüber dem Blatt aber, dass ihre Nachfrage einen Vorteil für Depp bedeuten könnte, denn „falls sie zu dem Schluss kommen, dass er sie nicht sexuell missbraucht hat, dann wären ihre Aussagen in dem Artikel verleumderisch“.

Und der Verteidigungsanwalt Halim Dhanidina sagte der New York Post, die Nachfrage der Geschworenen zeige, dass sie sich nun auf „spezifische Aspekte von Verleumdung“ konzentrieren – zu viel in ihre Nachfrage hineinzuinterpretieren sei allerdings wie „Kaffeesatz lesen“. Zumindest zeige die Nachfrage aber, dass die Laienrichter ihr Bestes geben wollen. (frs)