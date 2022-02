Johnson & Johnson setzt offenbar Produktion von Corona-Impfstoff aus - Es soll erst in Monaten weiter gehen

Das Unternehmen Johnson & Johnson hat offenbar Produktion seines Corona-Impfstoffes ausgesetzt. Erst in Monaten soll es wieder weitergehen.

Der Pharmariese Johnson & Johnson hat einem Medienbericht zufolge die Produktion seines Corona*-Impfstoffes vorerst ausgesetzt. Das Werk im niederländischen Leiden habe die Produktion Ende vergangenen Jahres gestoppt, berichtete die New York Times am Dienstag. Stattdessen werde dort derzeit ein experimenteller Impfstoff hergestellt. Die Corona-Impfstoffproduktion solle in einigen Monaten wieder aufgenommen werden.

Johnson & Johnson hat genug Impfstoff auf Lager - Entwarnung für Covax

Ein Sprecher des Unternehmens betonte, Johnson & Johnson habe „Millionen Dosen unseres Corona-Impfstoffs auf Lager“ und halte seine Lieferverträge im Rahmen der Covax-Initiative und mit der Afrikanischen Union ein.

Eine Ampulle und eine Verpackung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson. © Mary Altaffer/AP/dpa

Während der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson bei den Impfkampagnen westlicher Länder kaum mehr eine Rolle spielt, ist er in Entwicklungsländern gefragt, weil er nicht bei so niedrigen Temperaturen gelagert und transportiert werden muss wie mRNA-Impfstoffe. (AFP)