Jugendliche feiern Party mit Skelett - Polizei sucht nun Zeugen 

Ein Skelett und das noch mitten in der Nacht? Das kam wohl einem aufmerksamen Bewohnern in Bad Kreuznach ziemlich schräg vor. Die Polizei hat einen finsteren Verdacht.

Bad Kreuznach - Jugendliche mit einem Skelett im Schlepptau haben in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.43 Uhr im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Vier junge Leute waren auf der Straße mit dem Skelettmodell gesehen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten trafen die 17- bis 19-Jährigen wenig später in einem Wohnhaus an, wo sie mit dem Skelett eine Party feierten.

"Die Herrschaften samt Skelett saßen am Küchentisch"

"Die Herrschaften samt Skelett saßen am Küchentisch", hieß es im Polizeibericht. Bei dem Skelett handelte es sich demnach augenscheinlich um ein Demonstrationsobjekt für schulische Zwecke. Die Jugendlichen machten demnach zunächst unglaubwürdige Angaben zur Herkunft des Skeletts, das daraufhin im Polizeigewahrsam landete.

Ein menschliches Skelett versteckt im Wald hat vergangenen Herbst für Schlagzeilen gesorgt. Bei einer elektronischen Schnitzeljagd hatten zwei Männer, wie Merkur.de* berichtet, die Knochen in Unterfranken entdeckt.

AFP





*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.