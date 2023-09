Jugendlicher tot bei Schule gefunden - Festnahme

Tod eines Jugendlichen: Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. © Boris Roessler/dpa

Schrecklicher Fund in Unterfranken: Ein Jugendlicher wurde auf dem Gelände einer Schule tot aufgefunden. Die Hintergründe sind völlig unklar.

Lohr am Main - Ein Jugendlicher ist in Lohr am Main in Unterfranken am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Er solle am Samstag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden.

Zum genauen Alter der beiden Jugendlichen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.

Unklar war zunächst auch, wer den Jugendlichen gefunden hat. In Bayern waren an diesem Freitag noch Sommerferien. dpa