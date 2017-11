„Jugendwort des Jahres“ wird heute gekürt - Macht „Teilzeittarzan“ das Rennen?

Zum zehnten Mal kürt der Langenscheidt-Verlag das „Jugendwort des Jahres“. „Geht fit“ ist der Favorit bei der Online-Abstimmung. Doch was sagt die Jury? Der Countdown läuft.

München - Der Langenscheidt-Verlag gibt am Freitag (12.00 Uhr) in München das „Jugendwort des Jahres“ bekannt. Zur Auswahl standen 30 Begriffe, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht - darunter viele Kunstbegriffe wie „gefresht“ (satt), „unfly“ (uncool) und „schatzlos“ (Single). Per Online-Abstimmung wurden daraus die besten zehn gewählt.

Mit rund einer Million Abstimmungen habe es diesmal so viele Votes gegeben wie noch nie, teilte Langenscheidt mit.

Die Gründe? Laut Verlag viele gute Begriffe, das Jubiläum und die Präsenz bei Facebook. „Geht fit“ - läuft also bei Langenscheidt: Denn die jährliche Wahl gilt als Werbeaktion für das Jugendsprachen-Lexikon des Verlags und ist nicht unumstritten. Alle Jahre wieder werden Zweifel daran laut, ob Jugendliche wirklich so reden. Nicht die Abstimmung, sondern eine 20-köpfige Jury - darunter YouTuber, Blogger und Sprachwissenschaftler - kürt aus den Top Ten den Favoriten - an diesem Freitag wird der Sieger in München bekanntgegeben.

Vorne lagen jüngst „geht fit“ als Bezeichnung für etwas, das läuft, und „napflixen“ für ein Nickerchen während eines Films. Aber auch „Noicemail“ als Ausdruck für eine nervige Sprachnachricht, „Teilzeittarzan“ als Bezeichnung für jemanden, der sich manchmal affig verhält, „trumpeten“ für große Versprechen machen, ohne an die Folgen zu denken, und „fermentieren“ für kontrolliertes Gammeln standen zur Auswahl.

Die Jury entschied sich 2016 aber für „Fly sein“, einen Begriff aus der Hip-Hop-Szene, der so viel heißt wie: jemand oder etwas „geht besonders ab“. 2015 lag in der Online-Abstimmung das Verb „merkeln“ vorne, das soviel bedeuten soll wie „nichts tun, keine Entscheidung treffen“. Die Jury kürte aber mit „Smombie“ - ein Kunstwort aus Smartphone und Zombie. Es soll jemanden beschreiben, der von seiner Umwelt nichts mehr mitbekommt, weil er nur noch auf sein Smartphone starrt. Die Wahl ist eine Werbeaktion des Langenscheidt-Verlags für sein Jugendsprachen-Lexikon und findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Oft wird dabei diskutiert, ob das Sieger-Wort wirklich dem Sprachgebrauch von Jugendlichen entspricht.

Mit unter den Top 30 2017 sind auch die beliebten Ausdrücke „vong“ und „I bims“. Falls Sie nicht wissen, was damit gemeint ist: Auf Merkur.de* finden Sie eine ausführliche Erklärung:

„I bims“: Was bedeutet dieser Begriff, bitte?

Woher kommt dieses „vong“? Was ist das für 1 Wort vong Bedeutung her?

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa