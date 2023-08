Bär greift Männer in Gardasee-Region an: Raubtier schlägt einen mit der Pranke von Baum

Von: Moritz Bletzinger

Zwei junge Männer wecken einen Bären im Trentino. Der greift an. Einen der beiden schlägt der Bär von einem Baum. Der Mann liegt im Krankenhaus.

Roncone – Wieder passiert eine Bären-Attacke im Trentino in Italien. Seit Monaten wird in der Gardasee-Region gestritten, wie die Provinz mit Problemtieren umgehen soll. Nahe der Ortschaft Mandrela bei Roncone stießen am Sonntagmorgen zwei junge Jäger auf einen Bären. Sie waren unbewaffnet auf einem Ausflug in den Dolomiten unterwegs. Die Begegnung endete für einen der Männer im Krankenhaus.

Bären-Begegnung im Trentino: Raubtier schlägt jungen Mann von Baum

Gegen sechs Uhr morgens sollen die Männer den Bären versehentlich geweckt haben. Die Tiere reagieren meist aggressiv, wenn sie überrascht werden. Der Bär griff an und verfolgte die beiden. Einer von ihnen kletterte bei der Flucht auf einen Baum, berichten italienische Medien übereinstimmend. Doch der Bär traf ihn mit der Pranke am Fuß. Der Jäger verlor den Halt und stürzte.

Bären reagieren in der Regel aggressiv, wenn sie überrascht werden: Das Tier im Trentino ließ nach kurzer Jagd wieder von den Männern ab. (Symbolbild) © imageBROKER/alimdi / Arterra/Imago

Glücklicherweise ließ das Tier nach dem Sturz von dem Jäger ab und entfernte sich. Sein Begleiter und er erreichten das Auto, das nicht weit entfernt war. Unter Schock fuhren sie ins Krankenhaus. Beim Sturz vom Baum hatte sich der junge Jäger eine Rippenprellung zugezogen.

Forstbehörde ermittelt nach Bären-Angriff: Hat das Tier einen Jungen?

Jetzt ermittelt die Trentiner Forstbehörde. Auf 1970 Höhenmetern suchen Ermittler DNA-Spuren sowie die Rucksäcke der Jäger. Die Behörden wollen den Bären identifizieren, möglicherweise handelt es sich um ein Weibchen mit einem Jungen, berichtet der Nachrichtensender Rai.

Vorfälle mit Bären kommen im Trentino immer wieder vor. Besonders prominent sind die Fälle um die Bärin JJ4 oder Gaia, die Anfang April einen Jogger getötet haben soll. Und um den als Problemtier eingestuften Bären M62, dessen Kadaver in der Nähe von San Lorenzo Dorsino gefunden wurde. (moe)