„Als würde ein Riesenabflussrohr durch die Kabine fließen“: Familie erlebt schlimme Zeit auf AIDA-Kreuzfahrt

Wie es der Zufall so will haben meine Familie und ich (4 Personen) im Sommer eine Norwegen-Kreuzfahrt im eben genau diesem Kabinentyp gemacht. Daher finde ich die Beschwerden der Familie geradezu lächerlich (ganz zu schweigen daraus einen Zeitungsartikel zu machen und der Dummheit der Familie eine Plattform zu geben).

Entweder man liebt Kreuzfahrten oder man hasst sie, es gibt vermutlich nicht viel dazwischen.

Wir lieben es, die Kids haben Riesenspass, man kommt über Nacht an entlegene Orte und hat dabei alle Vorteile eines All-Inklusive Urlaubes.

Aber man muss halt dafür auch Kompromisse machen, erst recht wenn man nicht das nötige Kleingeld hat sich eine Suite an Bord zu leisten.

Für uns kommt daher nur die 4 Personen Innenkabine in Frage, die auf der AIDAperla exakt so aussieht wie auf dem Foto. Wie oftmals beschrieben findet man auf der AIDA Homepage sowohl Bilder als auch Masse der Kabine, daher wird nichts verkauft was man nicht gesehen hat. Zudem gibt es Youtube Videos über diesen Kabinentyp mit Rundgang, so das man genau erkennen kann wieviel Platz die Kabine bietet. Wenn man sich also vorher informiert, erleidet man an Bord keine böse Überraschung. Uns persönlich hat die Kabine überhaupt nicht gestört, wir wussten was wir gebucht hatten und sind wir mal ehrlich: Man ist praktisch nur zum Schlafen und frisch machen in der Kabine, daher ist die Größe völlig nebensächlich. Zum Thema, der arme Gast hatte Probleme ins Bett zu kommen: Ich bin 1,88 m groß und hatte überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Die Kinder haben oben geschlafen und haben es geliebt. Und zum Thema Lärm: Logisch rauscht ständig die Klimaanlage und freilich verursachen die Abwasserleitungen Geräusche. Aber wenn man das weiß, dann nimmt man halt Ohrenstöpsel mit, wenn man empfindlich ist, so wie ich es gemacht habe. Meine Frau stört es umgekehrt zB überhaupt nicht. Ohrenstöpsel gibt es übrigens sogar an der AIDA Rezeption.

Zum Thema: Die Familie hat sich auf einen erholsamen Urlaub gefreut: Erholsam ist eine Kreuzfahrt in Norwegen selten, man muss früh aufstehen um die Fjorddurchfahrten erleben zu können, wandert den ganzen Tag in der Natur oder in Städten und fällt Abends müde ins Bett nur um danach wieder früh aufzustehen. An den Seetagen fordern einem die Kinder die auch zusammen mit den Eltern was erleben wollen (außer man ist vom Typ Rabeneltern und gibt die Kids den ganzen Tag im Kids Club ab). Auch das weiß man vorher. Wen das stört der ist vermutlich bei einem Strandurlaub in einem Robinson-Club besser aufgehoben.

Zum Thema: Die Leitern standen im Gang im Weg. Diese kann man aushängen und einfach umstellen. Wir haben nur eine benutzt (die andere lag unter dem Bett verstaut) und diese je nach Bedarf von links nach rechts gewechselt. Wenn man natürlich so doof ist und beide Leitern aufstellt versperrt man sich selbst den Weg... halleluja :-)

Zusammenfassend kann man also sagen, dass hier sowohl der Redakteur, der entschieden hat diese Story zu drucken (und damit völlig grundlos AIDA-Reisen diffamiert), als auch die Familie mit der Buchung der Reise (mangels guter eigener Vorbereitung) ins Klo gegriffen haben :-)