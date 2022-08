Kabul: Die Hauptstadt von Afghanistan

Blick auf Kabul © Alexandra Kovalskaya / IMAGO / ITAR-TASS

Die Hauptstadt Afghanistans liegt mit ihrer mehr als 3500-jährigen Geschichte in einer der ältesten besiedelten Regionen der Welt.

Kabul ist mit 4,3 Millionen Einwohnern die größte Stadt Afghanistans. Die im Osten des Landes gelegene Stadt ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Die Stadt ist in den letzten Jahren stark gewachsen und steht an fünfter Stelle unter den schnellst wachsenden Städten der Welt. Kabul liegt mit ihrer mehr als 3500-jährigen Geschichte in einer der ältesten besiedelten Regionen der Welt. Afghanistan wird zentralistisch von Kabul aus regiert und daher befindet sich der Regierungssitz, sämtliche Ministerien, das Parlament und der oberste Gerichtshof des Landes in Kabul.

Kabul – die Lage der Hauptstadt Afghanistans

Die auf knapp 1.800 Meter Höhe gelegene Hauptstadt Kabul hat seine strategische Bedeutung der Nähe zum Chaiber-Pass zu verdanken, der die Hauptstadt mit Dschalalabad am Hindukusch verbindet, die eine wichtige Route auf dem Weg zu den weiteren zentralasiatischen Staaten Pakistan und Indien darstellt. Kabul ist mit dem Norden durch den Salangpass verbunden, eine wichtige Verbindungsstrecke für die Lieferung von Gütern aus den nördlichen zentralasiatischen Republiken und aus Russland. Für die Wasserversorgung der Hauptstadt sorgt ausschließlich der Fluss Kabul.

Klima und Durchschnittstemperaturen der Hauptstadt Afghanistans

In Kabul herrscht ein kontinentales Klima, das für heiße Sommermonate und sehr kalte Winter verantwortlich ist. Die durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen liegen bei knapp 20 Grad und die Tiefsttemperaturen bei ca. 4 Grad und damit sind die Temperaturen für diese Region relativ niedrig.

Die Bevölkerung und das Wachstum Kabuls

Die afghanische Hauptstadt wuchs innerhalb der vergangenen 30 Jahre um fast das Dreifache und zählt zu den schnellst wachsenden Städten der Welt. Sie ist mit ca. 4,3 Millionen die mit großem Abstand größte Stadt Afghanistans. Die Prognosen für Bevölkerungsentwicklungen der Vereinten Nationen sagen für 2050 eine Bevölkerung von über 17 Millionen Menschen voraus. Die Hauptstadt spiegelt die Vielfalt der Sprachen und Volksgruppen des Landes wider, auch wenn traditionell die persisch-sprachige Bevölkerung die Mehrheit bildet. Schätzungen zufolge setzt sich die Bevölkerung Kabuls aus ca. 45 % Tadschiken und 25 % Hazara , sowie aus ungefähr 25% Paschtunen zusammen. Kleinere Minderheiten bilden die Usbeken, Turkmenen und Paschai. Obwohl es eine Schulpflicht für Jungen und Mädchen im gesamten Land gibt, ist in Kabul die Alphabetisierungsrate verhältnismäßig hoch.

Die Sprache in der afghanischen Hauptstadt

Auch Kabul, als bevölkerungsreichste und bedeutendste Stadt im Osten Afghanistans, steht unter dem Einfluss der persischen Sprache. Als Standardsprache in Politik, Bildung und in den Medien gilt Kabuli, ein östlicher Dialekt des Persischen. Dari ist die persische Schriftsprache und einer der beiden offiziellen Landessprachen Afghanistans. Zusätzlich zu den beiden Landesprachen werden zahlreiche andere Dialekte und Sprachen gesprochen, die immer wieder zu Ausschreitungen zwischen den verschiedenen Ethnien und Sprachgruppen führen.

Die Religion in Kabul

In Kabul wie auch im restlichen Afghanistan herrscht der Islam als dominierende Religion. Die Sunniten stellen den Großteil der Einwohner Kabuls; die schiitischen Muslime sind jedoch eine einflussreiche Minderheit und zusätzlich gibt es eine bedeutende hinduistische Gemeinde. Mittlerweile sind jedoch die zoroastischen und jüdischen Gemeinden vollständig aus der Stadt verschwunden.

Die Geschichte Kabuls – der Hauptstadt Afghanistans

Um den Ursprung der Stand ranken sich einige Mythen. Heiligen Schriften von altiranischen Propheten und Büchern persischer Dichter aus der persisch-sprachigen Welt zufolge wurde Kabul von einem legendären persischen Helden Namens Esfandiyar gegründet. In wichtigen hinduistischen Schriften, die Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus entstanden sind, wird die Region am Fluss Kabul als Kabura oder ähnlich bezeichnet. Unklar ist jedoch, wann Kabul genau gegründet wurde. Im ersten persischen Großreich war Kabul der Statthalter der Region und war neben Taxila, der historischen Hauptstadt des persischen Reiches, ein wichtiger Handelsknotenpunkt in der Gebirgsregion des Hindukusch.

Im Laufe der Jahrhunderte war Kabul Zentrum verschiedener Kulturen, Volksgruppen und Stämmen und wurde in ein zweites persisches Großreich eingegliedert. Verschiedene Gruppen der iranischen Hunnen regierten in Kabul vom 5. bis ins 7. Jahrhundert. Bis zum 11. Jahrhundert nach Christus regierten unterschiedliche buddhistische und hinduistische Volksgruppen die Region um Kabul.

Die Islamisierung Kabuls begann im 11. Jahrhundert mit türkischstämmigen, muslimischen Dynastien, die in den östlichen iranischen Ländern herrschten. Babur, der erste Mogul Indiens, eroberte 1504 Kabul und machte es zur Hauptstadt seiner umkämpften Gebiete in Zentralasien.

1738 wurde Kabul vom damaligen Schah von Persien eingenommen, der 1747 ermordet wurde. Das Machtvakuum nutzte Ahmad Schah Durranis und erweiterte sein Imperium in alle Himmelsrichtungen. Er versammelte und vereinte die afghanischen Stämme und Ahmad Schah Durranis gilt als Gründer des modernen Staates Afghanistan.

1839 wurde Kabul von den Briten im Ersten Anglo-Afghanischen Krieg erobert und wurde 1842 nach der Niederlage beim Rückzug aus Rache teilweise abgebrannt. Nach einem Massaker an einem britischen Gesandten und seinem Stab nahmen die Briten die Stadt 1879 erneut ein.

Ende 1979 besetzte die Sowjetunion Kabul und machte die Stadt zum Hauptquartier. Von hier aus bekämpfte die Sowjetunion zusammen mit der verbündeten Regierung Afghanistans gegen die Mudschahedin-Rebellen. 1992 wurde Kabul Zentrum des Bürgerkriegs, nachdem die Regierung Afghanistans zusammenbrach. In der Stadt bekämpften sich die verschiedenen Mudschaheddin-Gruppierungen gegenseitig. In dieser Zeit wurde der größte Teil der Stadt vernichtet, auch der Teil, der bis dahin vor dem Bürgerkrieg verschont blieb, und mehr als 50.000 Menschen verloren ihr Leben auf den Straßen von Kabul.

Die von Pakistan unterstützten Taliban-Milizen eroberten 1996 Kabul und riefen einen streng islamischen Staat aus. Im November 2001 zogen sich die Taliban aus Kabul zurück und die Nordallianz, eine gegen die Taliban gerichtete Nationale Islamische Vereinigte Front zur Rettung Afghanistans, übernahm die Stadt. Im Dezember 2001 wurde in Kabul das Hauptquartier der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe, eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter der Führung der NATO, eingerichtet.

Anschließend startete der Wiederaufbau Kabuls, der überwiegend durch das Ausland organisiert und finanziert wurde. Japan übernahm die Restaurierung des Flughafens und die Asphaltierung der Straßen. Das nach mehrjähriger Bauzeit fertiggestellte und 2016 neu eröffnete Parlament wurde komplett von Indien finanziert. Indien bezeichnete das Gebäude als Geschenk des indischen Volkes an Afghanistan. Kabul leidet auch heute noch unter schrecklichen und verheerenden Anschlägen und unter der ungenügenden Sicherheitslage. Daher umgeben meterhohe Betonmauern viele Gebäude, insbesondere Verwaltungsgebäude, und sind mit Wachposten geschützt.

Kabul wurde im August 2021 von den Taliban, einer islamistischen Terrorgruppe, belagert und am 16. August wurde die Macht in Kabul von der afghanischen Regierung friedlich an die Taliban übergeben.

Kabul – das wirtschaftliche Zentrum Afghanistans

Die vergangenen drei Jahrzehnte, die von Krieg und Bürgerkrieg geprägt sind, haben der Wirtschaft Afghanistans und insbesondere der Hauptstadt Kabul schwere Schäden zugefügt. Durch die zahlreichen Konflikte wurde die Infrastruktur immer stärker zerstört, beschädigte Produktionsanlagen nicht repariert und neue Anlagen wurden nicht gebaut. Unter den Fluchtwellen von qualifizierten Arbeitskräften leidet die Produktionskapazität auch heute noch. Die Interessen der Privatwirtschaft werden von der Handelskammer der Stadt Kabul repräsentiert. Ausländische Importe fließen hauptsächlich nach Kabul und ebenso werden die regionalen Produkte in der Regel über die Hauptstadt vertrieben und auch die wenigen Exporte Afghanistans werden über Kabul abgewickelt. Die meisten afghanischen Unternehmen sowie die Nationalbank haben ihren Hauptsitz in Kabul. Dennoch ist die Arbeitslosenquote in der Hauptstadt hoch, insbesondere nach der Rückkehr von Millionen von Flüchtlingen, die meistens in die Hauptstadt nach Kabul ziehen.