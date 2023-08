Österreich: Brennendes Boot sorgt am Wörthersee für Aufregung

Von: Johannes Welte

Ein brennendes Boot auf dem Wörther See sorgte für Aufregung. © Wolfgang Germ/instagram

Ein brennendes Boot erschreckte am Wörthersee in Kärnten (Österreich) die Badegäste. Die Feuerwehr musste zum Löschen selbst mit dem Boot ausrücken.

Klagenfiurt – Der Wörthersee nahe Klagenfurt in Österreich ist der größte See und Kärntens und gleichzeitig der wärmsten Alpenseen überhaupt. Kein Wunder, dass viele Urlauber dort gerne ins Wasser springen. Die TV-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ sorgte zudem für einen hohen Bekanntheitsgrad, bis 2022 traf sich an den Ufern auch die ganze europäische Fan-Gemeinde des VW Golf GTI.

Badegäste sahen riesige schwarze Rauchsäule über dem See in Österreich

Am Dienstagnachmittag schreckte plötzlich eine schwarze Rauchwolke über dem Badegewässer die Urlauber auf, die in der Sonne lagen. Ein Motorboot hatte mitten im See Feuer gefangen. Um 16.10 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert: „Das Boot war mitten am See, etwa auf Höhe Strandbad Maiernigg“, berichtet Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt der Kleinen Zeitung. Plötzlich stieg eine dicke, schwarze Rauchwolke auf. Feuer an Bord!

Die Feuerwehr löschte das Feuer auf dem Boot. © Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf/Facebook

Was zum Brand führte, ist derzeit nicht bekannt. „Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Personen, die an Bord waren, retteten sich mit einem Sprung ins Wasser und wurden ans Krumpendorfer Ufer gebracht“, berichtet Germ weiter. Die drei Insassen waren von der Wasserrettung geborgen worden. Die Feuerwehr Klagenfurt rückte mit dem Löschboot „Sabine“ aus, das über eine eigene Löschvorrichtung verfügt.

Für die Umwelt gibt es vorsichtige Entwarnung

Vor Ort konnten die Feuerwehrleute damit den Brand schnell löschen. Für die Umwelt besteht offenbar keine Gefahr. „Es sind keine Flüssigkeiten ausgetreten“, erklärt Germ weiter. Das verbrannte Elektroboot wurde dann von der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf in den Hafen gezogen. Ob es sich um ein Boot mit Verbrennungsmotor oder ein Elektroboot gehandelt habe, sei noch unklar so Germ.

