Kätzchen fährt sechs Stunden lang unbemerkt in Motorhaube mit

Ausgerechnet am Freitag, den 13ten, bemerkt eine 48-jährige Autofahrerin, dass sie auf ihrer knapp sechsstündigen Fahrt über den Thüringer Wald versehentlich ein Kätzchen mitnahm.

Waltershausen/Schmalkalden - Das ist noch einmal gut gegangen: Ein acht Wochen altes Kätzchen hat im Motorraum eines Autos die Reise von Schmalkalden über den Thüringer Wald nach Waltershausen unverletzt überstanden. Eine Passantin hörte dort am Freitag im Vorbeilaufen ein Maunzen aus dem Auto und verständigte die Polizei in Thüringen. Diese alarmierte die Feuerwehr, die vorsichtig die Motorhaube öffnete. Im Motorraum hockte laut Polizeiangaben ein etwa acht Wochen altes graues Kätzchen. Die Autofahrerin gab an, das Tier von zu Hause her zu kennen. Es gehöre in die Nachbarschaft. Die 48-Jährige nahm das Kätzchen mit zurück. Es durfte diesmal im Fahrgastraum mitfahren.

