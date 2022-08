Kairo: Die Hauptstadt von Ägypten

Blick auf Kairo und den Nil © IMAGO / UIG

Die Hauptstadt Ägyptens ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Ägyptens und der Arabischen Welt.

Kairo, die Hauptstadt Ägyptens, wurde 969 gegründet und sie ist mit 9,1 Millionen Einwohnern im offiziellen Stadtgebiet und mit etwa 19,3 Millionen Einwohnern in der Metropolregion die größte Stadt auf dem afrikanischen Kontinent. Die Region „Greater Cairo“ zählt zu den bevölkerungsreichsten Stadtregionen der Erde. Die Megastadt am Nil ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Ägyptens. In ihrer langen arabischen Geschichte hat sich die Stadt zu einer Hochburg des Islam entwickelt. Die ägyptische Regierung, das Parlament sowie alle staatlichen und religiösen Zentralbehörden haben ihren Sitz in der Stadt. Zahlreiche diplomatische Vertretungen befinden sich in Kairo. Die Stadt ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt Ägyptens mit zahlreichen Universitäten und Hochschulen, mit Theatern und Museen sowie vieler Baudenkmäler. Seit 1979 wird die Altstadt von Kairo, die ein Ensemble islamischer Baukunst ist, von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Kairo wird von einem Gouverneur regiert, der vom Staatspräsidenten eingesetzt wird, und hat damit den Status eines Gouvernements.

Kairo – die Lage der weitläufigen Hauptstadt Ägyptens

Kairo liegt im Nordosten des Landes und die Fläche der Stadt beträgt 606 Quadratkilometer. Die Stadt erstreckt sich auf dem rechten Nilufer und umfasst ebenso die beiden Inseln Gezira und Roda. Gegenüber, auf der anderen, westlichen Seite des Nils liegt das Gouvernement al-Gīza, wo sich unter anderem die historischen Anlagen von Gizeh befinden. Die Lage der ersten Siedlung befand sich ursprünglich zwischen dem Gebirgsausläufer Muqattam im Osten und dem Nil im Westen und dieser Bereich bildet den heutigen, alten Stadtkern auch wenn diese natürlichen Schranken heute nicht mehr als die Grenzen Kairos gelten. Das Nildelta erstreckt sich nördlich der Stadt bis zum Mittelmeer. Die Pyramiden von Gizeh befinden sich im Westen und im Süden liegt das alte Memphis, die Hauptstadt des ersten Gaus von Unterägypten, deren Ruinen seit 1979 ebenfalls Teil des Unesco-Welterbes sind.

Kairo erstreckt sich im Tal des mächtigen Nils. Der Nil ist weltweit der längste Strom, aber nicht der wasserreichste. Bereits südlich der Stadt öffnet sich das Tal zum Nildelta und geht in weite, von Kanälen durchzogene Flächen über. Die Gesamtgröße des Nildeltas beträgt ca. 23.000 Quadratkilometer.

Klima und Durchschnittstemperaturen der Hauptstadt Ägyptens

Da sich Kairo in der subtropischen Klimazone befindet herrscht in dem Gebiet ein warmes und trockenes Wüstenklima. Die durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen im Jahresmittel liegen bei 27,8 Grad Celsius und die Tiefsttemperaturen bei 15,8 Grad Celsius. Nur zwischen November und März fällt geringfügig Niederschlag. Mit durchschnittlich 28 Grad Celsius ist der Juli der wärmste und mit durchschnittlich 13,9 Grad Celsius ist der Januar der kälteste Monat. Sehr heiß ist es im Sommer, in den Monaten von Mai bis September. In der Zeit kann es zu Sandstürmen aus dem Süden des Landes kommen.

Das Wachstum und die Bevölkerung Kairos

Kairo ist die größte Stadt Afrikas mit 9,1 Millionen Einwohnern im offiziellen Stadtgebiet und mit ca. 19,3 Millionen Einwohnern in der Metropolregion, „Greater Cairo“ genannt. Da in Ägypten jedoch keine Meldepflicht existiert, sind die genannten Einwohnerzahlen lediglich auf der Basis der vergangenen Volkszählungsergebnisse hochgerechnet. Während der vergangenen Jahrzehnte stieg die Einwohnerzahl Kairos rapide und seit Mitte der 1960er Jahre bis heute hat sie sich verdoppelt. Die hohen Geburtenraten sowie die zunehmende Landflucht sind Gründe für diesen rapiden Anstieg der Bevölkerungszahlen. Um dieses ständige Wachstum zu bewältigen, wurden die Menschen im Laufe der Jahre in zahlreichen Satellitenstädten angesiedelt, die sich um Kairo herum gebildet haben und so hat sich Bevölkerungszunahme in der Kernstadt mittlerweile deutlich abgeschwächt. Es wird damit gerechnet, dass 2050 die Bevölkerung für diesen Ballungsraum auf mehr als 24 Millionen ansteigen wird. Das extreme Wachstum der Bevölkerung und die damit verbundene Wohnungsnot bestimmen den Alltag vieler Menschen in Kairo und der beengte und meist baufällige Wohnraum ist der Grund, dass das Leben auf der Straße stattfindet. Im Großraum Kairo lebt etwa die Hälfte der Bevölkerung in sogenannten informellen Siedlungen am Stadtrand. Hier werden insbesondere von Landflüchtigen illegal Behausungen errichtet mit unzureichender Infrastruktur und hoher Bevölkerungsdichte. Immer wieder stehen diese illegalen Siedlungen im Mittelpunkt der ägyptischen Sicherheitspolitik, da sie als Aufenthaltsort islamischer Fundamentalisten vermutet werden.

Die Sprache in der ägyptischen Hauptstadt

Wie fast überall im Land wird auch in Kairo Ägyptisch-Arabisch gesprochen. Die Dialekte Mittel- und Oberägyptens unterscheiden sich aber zum Teil erheblich von dem in der Hauptstadt gesprochenen Arabisch, aber der bedeutendste neuarabische Dialekt ist Ägyptisch-Arabisch. Einer der Gründe dafür ist, dass die ägyptische Filmindustrie ihren Sitz in Kairo hat und die größte der arabischen Welt ist. Ägyptische Filme werden, ohne Synchronisation oder Untertitel, im gesamten arabischsprachigen Raum gezeigt. Filme werden jedoch nicht auf Hocharabisch, der Schriftsprache des gesamten arabischen Raums, gedreht, sondern in der entsprechenden Umgangssprache. Und für die Mehrzahl der Filme ist die Umgangssprache eben Ägyptisch-Arabisch. Dadurch wird heute im gesamten arabischen Raum Ägyptisch-Arabisch, das heißt der Kairoer Dialekt, verstanden. Seit der arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert ist das Hocharabische die offizielle Schriftsprache. Das Koptische wird nur noch als Liturgiesprache in der koptischen Kirche verwendet. Die Sprache des historischen Ägyptens wird heute lediglich noch als Sakralsprache genutzt. Die Fremdsprachen Englisch, und in der Oberschicht Französisch, sind verbreitet und auch die deutsche Sprache wird durch den Tourismus und deutschsprachige Universitäten immer beliebter.

Die Religion in Kairo

Kairo weist eine der reichsten Geschichten der Religionen des Nahen Ostens auf und hier ist der Brennpunkt des koptischen Christentums, denn mehr als 90% der Christen in Ägypten sind Kopten und sie machen ca. 20% der Bevölkerung in Ägypten aus. Den größten Anteil an der Bevölkerung Kairos stellen die sunnitischen Islamisten, denn der Islam hat mittlerweile auch die Kultur Ägyptens durchdrungen. Der Islam ist in Kairo die vorherrschende Glaubensrichtung und die Hauptquelle der Gesetzgebung ist laut der ägyptischen Verfassung die Scharia. In der Stadt lebt neben der sunnitischen Mehrheit eine christliche Minderheit. Auch wenn die Religion im Pass eingetragen sein muss, werden amtliche Zählungen der Christen bewusst nicht durchgeführt. Generell leben die verschiedenen Religionsgemeinschaften friedlich nebeneinander. Dennoch sind Kopten des Öfteren Ziel von Angriffen radikaler Islamisten, mitunter auch mit Kenntnis der lokalen Verwaltung. In Kairo gibt es neben den zahlreichen Moscheen und Kirchen auch viele Synagogen, verwaiste jüdische Hospitäler, Gemeindehäuser und Schulen, die an die Zeiten erinnern, als in Kairo die Juden wichtige Positionen in Wirtschaft und Kultur einnahmen.

Die Gründung und Geschichte Kairos

Die Gründung der Stadt Kairo ist offiziell auf 969 nach Christus datiert. 973 nach Christus wurde sie die Hauptstadt der islamischen Dynastie der Fatimiden und seitdem entfaltete sie sich vom Provinznest zur Metropole. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich Kairo unter den verschiedenen Einflüssen zum bedeutendsten Wirtschafts- und Kulturzentrum der islamischen Welt. Während der Regierungszeit der Osmanen, die vom 15. bis zum späten 18. Jahrhundert andauerte, verlor Kairo politisch stark an Bedeutung. 1798 übernahm Napoleon Bonaparte, während seiner ägyptischen Expedition, kurzzeitig die Kontrolle über Kairo. 1801 setzte sich erneut die osmanische Herrschaft über Kairo fort.

Für Kairo vollzog sich aber erst im 19. Jahrhundert ein tatsächlicher Bedeutungswandel. Der Gouverneur Ismail Pascha, der von 1863 bis 1879 regierte, ließ in der Stadt viele Gebäude errichten und präsentierte Kairo als blühende Metropole den europäischen Mächten anlässlich der Eröffnung des Suezkanals im Jahre 1869. Da jedoch bis Ende des 19. Jahrhunderts der größte Teil der Entwicklung Kairos über das Ausland finanziert wurde, nahm der Einfluss Europas und insbesondere Großbritanniens zu. 1882 übernahm Großbritannien die Macht in Ägypten, ohne jedoch die offizielle Zuordnung zum Osmanischen Reich zu beenden. Kairo wurde Anfang des 20. Jahrhunderts zur Kulturhauptstadt und es herrschte ein reges künstlerisches Schaffen bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Die letzten formalen Beziehungen zum Osmanischen Reich wurden im Dezember 1914 aufgehoben als Großbritannien Ägypten offiziell zum britischen Protektorat erklärte. Im Februar 1922 wurde Ägypten in die Unabhängigkeit entlassen und Kairo blieb nach wie vor die Hauptstadt des Landes.

Der einsetzende Bauboom nach dem zweiten Weltkrieg mit hoch aufragenden Wohn-, Gewerbe- und Regierungsgebäuden veränderte das Stadtbild Kairos. Nach einem Großbrand 1952 stieg die Einwohnerzahl rapide an, immer mehr Trabantenstädte entstanden, eine Siedlungsnot begann und Kairo wurde zu einer unüberschaubaren Metropole.

1992 wurde Kairo von einem starken Erdbeben erschüttert und mehr als 550 Menschen kamen ums Leben. Hauptsächlich in den Armenvierteln der Altstadt wurden tausende Gebäude zerstört und mehr als 50.000 Menschen verloren ihre Unterkünfte. Auch zahlreiche historische Gebäude erlitten teils schwere Schäden. Seit 1847 war es das stärkste Erdbeben in Kairo.

Kairo – das wirtschaftliche Zentrum Ägyptens

Kairo zählt zusammen mit Johannesburg und Lagos zu den führenden Wirtschaftszentren Afrikas und belegt den 131. Platz in der Rangliste der wirtschaftsstärksten Metropolregionen weltweit.

Ägyptens weitläufige Hauptstadt wurde durch die verkehrsgünstige Lage an der Drehscheibe zwischen Südeuropa, Vorderasien und den südlichen Staaten Afrikas frühzeitig ein bedeutendes Handelszentrum. Kairo ist als Knotenpunkt des Eisenbahn- und Straßennetzes, mit dem großen Nilhafen und dem internationalen Flughafen das Herz der ägyptischen Industrie. Zahlreiche Konzerne und Wirtschaftsorganisationen haben ihren Sitz in Kairo, das als wichtigstes Geschäftszentrum des Nahen Ostens gilt. Der öffentliche Sektor, einschließlich der Regierung und öffentlichen Einrichtungen ist der größte Wirtschaftsbereich der Stadt. Ferner ist der Tourismus von herausragender Bedeutung und dessen größte Deviseneinnahmequelle. Im Großraum Kairo sind ungefähr ein Drittel aller ägyptischen Industriebetriebe angesiedelt.

Das Stadtzentrum von Kairo wird auch „Paris entlang des Nils“ genannt, denn überall stehen Gebäude im europäischen Stil, die im 19. Jahrhundert nach westlichem Vorbild der Innenstadt ein modernes Gesicht gaben. Der westliche Lebensstil bestimmt bis heute das Zentrum Kairos, denn hier befinden sich die internationalen Hotels, Einkaufszentren, Geschäfte sowie das ägyptische Parlament mit zahlreichen Botschaften und das legendäre Ägyptische Museum.