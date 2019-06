Hund brutal zu Tode gequält – selbst erfahrene Ermittler sind schockiert

Ein besonders grausamer Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei in Rheinland-Pfalz: Ein 26-jähriger Mann soll den Hund seiner Tante auf brutalste Weise getötet haben.

Kaiserslautern - Es ist ein Fall, der selbst erfahrenen Ermittlern zu schaffen macht! Am 6. Juni kommt es in einer Wohnung in Rheinland-Pfalz zu einer besonders schweren Form der Tierquälerei. Ein 26-jähriger Mann aus Kaiserslautern soll einen jungen Hund brutal getötet haben. Darüber berichtet LUDWIGSHAFEN24.de*.

Der Pfälzer sollte am Donnerstagnachmittag nur kurz auf den zweijährigen Vierbeiner seiner Tante (47) aufpassen. Als die 47-Jährige und ihre Schwiegertochter (26) plötzlich lautes Gejaule aus der Wohnung des Mannes hörten, wollten sie nach dem Rechten schauen – und machten eine schreckliche Entdeckung!

Hund in Kaiserslautern brutal zu Tode gequält – „Rohheit der Tat außergewöhnlich“

Als die beiden Frauen an der Tür klingelten und der 26-Jährige öffnete, bot sich ihnen ein furchtbarer Anblick: Der Hund der 47-Jährigen lag schwer verletzt und stark blutend am Boden. Als sie zur Hilfe eilen wollten, drängte der Mann seine Tante und deren Schwiegertochter aus der Wohnung. Die Frauen verständigten daraufhin die Polizei.

Selbst die erfahrenen Ermittler, die wenig später vor Ort eintrafen und nur noch den Tod des Hundes Festellen konnten, waren völlig schockiert: „Die Rohheit der Tat war selbst für die Beamten außergewöhnlich“, heißt es vonseiten der Polizei Kaiserslautern, die erst vergangene Woche mit einem ungewöhnlichen Unfall unter tierischer Beteiligung beschäftigt war.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, wurde der Hund erhängt. Mitarbeiter der Tierrettung stellten außerdem mehrere Knochenbrüche und zahlreiche Schnittverletzungen bei dem zwei Jahre alten Mischling fest.

Hund erhängt – 26-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

Die Ermittler stellten zudem zahlreiche selbstgefertigte Stichwerkzeuge, eine Machete und Drogenutensilien in der Wohnung des 26-Jährigen sicher. Der Tierquäler wurde kurz darauf in eine Psychiatrie eingeliefert. Die 47-jährige Hundehalterin musste nach Erhalt der Todesnachricht ihres Tieres in ärztliche Behandlung.

